Собянин предложил продлить введенные в период пандемии льготы

«Те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».