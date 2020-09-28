Собянин предложил продлить введенные в период пандемии льготы
Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год временные льготы в различных сферах, которые были введены для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии нового коронавируса. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.
«Те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, аналогичные решения необходимо принять относительно федерального закона о госзакупках (44-ФЗ). «Такие проекты также подготовлены», — отметил руководитель рабочей группы Госсовета.
28 сентября правительство РФ утвердило общенациональный план восстановления экономики России. Он обойдется в 6,4 трлн руб. Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г.