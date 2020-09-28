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Собянин предложил продлить введенные в период пандемии льготы

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Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год временные льготы в различных сферах, которые были введены для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии нового коронавируса. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

«Те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, аналогичные решения необходимо принять относительно федерального закона о госзакупках (44-ФЗ). «Такие проекты также подготовлены», — отметил руководитель рабочей группы Госсовета.

28 сентября правительство РФ утвердило общенациональный план восстановления экономики России. Он обойдется в 6,4 трлн руб. Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных