Правительство утвердило план восстановления экономики. Главное

Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях; второй этап (октябрь 2020 г. — июня 2021 г.) — обеспечение восстановления роста экономики и недопущение осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса; третий этап (июль 2021 г. — декабрь 2021 г.) — активный экономический рост (3% ВВП) и устойчивый рост реальных доходов населения выше уровня 2019 г.