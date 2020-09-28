Правительство утвердило план восстановления экономики. Главное

Правительство утвердило план восстановления экономики. ГлавноеРеализация плана будет стоить 6,4 трлн рублей
Общенациональный план восстановления экономики России, который был утвержден правительством 23 сентября, обойдется в 6,4 трлн руб., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Это на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта плана. «Ведомости» также ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях; второй этап (октябрь 2020 г. — июня 2021 г.) — обеспечение восстановления роста экономики и недопущение осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса; третий этап (июль 2021 г. — декабрь 2021 г.) — активный экономический рост (3% ВВП) и устойчивый рост реальных доходов населения выше уровня 2019 г.
Премьер Михаил Мишустин представил первоначальный проект плана на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным 2 июля. План, состоявший из трех этапов, предусматривал около 500 мероприятий. Реализацию первоначального проекта плана Мишустин оценивал в 5 трлн руб.
Материальная помощь населению
В середине сентября Росстат сообщил о существенном увеличении уровня бедности на фоне пандемии коронавируса. Число граждан, чей доход во II квартале текущего года оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), увеличилось на 1,3 млн человек по сравнению с I кварталом — до 19,9 млн человек. Для недопущения дальнейшего падения доходов населения государство предприняло комплекс мер адресной материальной помощи как на короткий срок, так и на бессрочный период.
В частности, с 1 января 2021 г. вводится бессрочная выплата на детей от 3 до 7 лет в размере прожиточного минимума для малоимущих семей. Бессрочной также останется помощь по ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора лет — ее размер увеличится в два раза.
В национальном плане говорится о создании института «Социального казначейства» — единой цифровой платформы для повышения эффективности социальной политики. Платформа должна упростить механизм выявления нуждающихся в адресной помощи. Кроме того, поменяется и методика расчета, определяющая нуждаемость граждан и семей в господдержке.
План подрузамевает также комплекс мер, включающий повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, оказание помощи в переобучении и квалификации, а также повышение эффективности работы служб занятости, совершенствование механизмов по переводу сотрудников на удаленный режим работы, неполную занятость и режим самозанятости.
Поддержка бизнеса и улучшение инвестиционного климата
Правительственный план подразумевает комплекс мер, направленный на поддержку как крупного, так и малого и среднего бизнеса. В частности, в плане указываются уже принятые меры поддержки: льготные кредитные программы для сохранения занятости и уровня инвестиций в экономике, снижение налоговой нагрузки в период ограничительных мер, создание так называемой «системы одного окна» — единой цифровой платформы, которая дает возможность получить материальную поддержку, заплатить налоги и узнать необходимую информацию для получения льготного кредитования. План предполагает и завершение программы «регуляторной гильотины» — это программа ликвидации излишних требований к бизнесу и поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие между надзорными органами и компаниями.
В план также включены соглашения о защите и поощрении капиталовложений — это первый пункт плана в разделе «Новый инвестиционный цикл и улучшение делового климата в России», говорится в плане. Для этого в плане указана докапитализация госкорпорации ВЭБ. РФ на 207,9 млрд руб. Агентство стратегического развития и Российский фонд прямых инвестиций указаны в плане как соисполнители «внедрения инвестиционного стандарта» совместно с Минфином и Минэкономразвития. Отдельный большой блок плана включает в себя инвестиции в инфраструктурные проекты, в т.ч. строительство платных автодорог.
Обновление финансовых инструментов
В плане указывается на необходимость создания нормативной базы для обеспечения возможности размещения корпоративных бессрочных облигаций, а также повышения их привлекательности как финансового инструмента. В документе говорится также о выпуске так называемых «зеленых облигаций» для производств с низким негативным влиянием на окружающую среду. Кроме того, план подразумевает создание нормативной базы для краудфандинговых платформ, и соответственно, их налогового регулирования. В плане также говорится о необходимости увеличения доступности финансовых инструментов.
Экспорт и ускорение импортозамещения
Процесс импортозамещения длится с 2014 г. — после введения санцкий в отношении России. В плане указывается, что ускорение импортозамещения можно достичь за счет диверсификации выпускаемых товаров оборонно-промышленным комплексом. Для поддержки компаний-экспортеров несырьевого сектора государство планирует упростить выход компаний на зарубежные рынки. В частности, предлагается отменить к 2022 г. требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевых и неэнергетических товаров.
Системные меры поддержки отраслей экономики
В дополнение к уже принятым временным мерам по поддержке наиболее пострадавших от пандемии отраслей правительство планирует принять и системные для нескольких крупнейших отраслей. В их число войдут транспорт, туризм, топливно-энергетический комплекс, автомобильная, легкая промышленность, строительство и ЖКХ, культура, спорт, IT, связь и телекоммуникации.
Повышение устойчивости экономики к санитарно-эпидемиологическим шокам
План подразумевает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, модернизацию инфраструктуры поликлиник и больниц, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, организацию порядка резервных мощностей, совершенствование системы управления инфекционной службой и изменение подходов к строительству новых медорганизаций. Государство планирует создать резерв лекарственных препаратов и медизделий.