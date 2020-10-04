На рынке ипотеки надулся пузырь

Одним из основных факторов риска эксперт считает активное продвижение доступной ипотеки. «Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз – и это происходит все чаще – люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме», – убежден Хестанов. Сейчас мы входим во вторую волну коронакризиса, и для кого-то падение зарплат и сокращение рабочих мест будет неизбежным, даже если «весенние блокировки не повторятся». Вероятность того, что проблемы с выплатой ипотечных займов станут массовыми, Хестанов считает очень высокой.