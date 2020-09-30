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Банки в августе установили исторический рекорд по выдаче ипотеки

Ведомости

Российские банки в августе этого года выдали россиянам почти 155 000 ипотечных кредитов на сумму 393,3 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Этот объем является рекордным за всю историю наблюдений. Число жилищных займов стало самым большим с января 2019 г. Месяцем ранее банки выдали россиянам 146 261 ипотечных кредитов на сумму 362,3 млрд руб.

При этом регулятор также зафиксировал рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам в августе. Ее объем составил 72,8 млрд руб., тогда как на протяжении трех предыдущих месяцев находился вблизи значения 69 млрд руб.: 69,6 млрд в июле.

Размер средневзвешенной ставки по ипотеке в августе обновил исторический минимум, опустившись до 7,17% годовых, что на 0,11 п.п. меньше, чем в июле.

Ставки по кредитам в России снижаются на фоне исторически низкого значения ключевой ставки: 18 сентября совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 4,25% годовых. Кроме того, уменьшению значения средней ставки по ипотеке способствует действие до 1 ноября этого года программы льготного приобретения жилья в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, пояснял регулятор ранее.

Ранее по теме: ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных