Банки в августе установили исторический рекорд по выдаче ипотеки

Ставки по кредитам в России снижаются на фоне исторически низкого значения ключевой ставки: 18 сентября совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 4,25% годовых. Кроме того, уменьшению значения средней ставки по ипотеке способствует действие до 1 ноября этого года программы льготного приобретения жилья в новостройке под фиксированные 6,5% годовых, пояснял регулятор ранее.