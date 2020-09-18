ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%Участники рынка ожидали подобного решения регулятора
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из материалов на сайте регулятора. До этого значения ЦБ опустил ставку на заседании 24 июля, – на 0,25 п. п. от установленного ранее уровня.
Темпы роста цен в России в последние месяцы были выше ожидаемых, пояснили в ЦБ. Такая динамика объясняется активным восстановлением спроса после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и ослаблением курса рубля из-за повышения общей волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков, следует из сообщения регулятора.
ЦБ отметил, что действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, однако дезинфляционные риски все еще преобладают в среднесрочной перспективе. Ожидается, что после активной стадии восстановление экономической активности населения замедлится, что окажет сдерживающее влияние на темпы роста цен в стране.
Согласно базовому прогнозу Банка России, в этом году инфляция составит 3,7–4,2%, а в следующем – 3,5–4%, после чего будет держаться вблизи целевого значения в 4%. При развитии ситуации в соответствии с таким прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следующее из которых запланировано на 23 октября.
Регулятор снижал ключевую ставку три раза подряд: сначала на заседании 24 апреля на 0,5 п. п. до 5,5% годовых, а затем, 19 июня, впервые с 2015 г. сразу на 1 п. п. – до минимального исторического значения в 4,5% годовых.
Участники рынка ожидали подобного решения ЦБ. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее заявили об исчерпании потенциала для снижения ключевой ставки. Подобное мнение они аргументировали ускорением инфляции до 3,6% в годовом выражении в августе, выходом с российского рынка ОФЗ доли иностранных инвесторов, а также ослаблением курса рубля.
С апреля текущего года ЦБ проводит мягкую денежно-кредитную политику. Это необходимо для удержания инфляции вблизи цели в 4%, пояснила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. На предыдущих заседаниях ЦБ неоднократно говорил о более сильном, чем ожидалось, влиянии дезинфекционных факторов на фоне мировой пандемии коронавируса.
Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин назвал решение регулятора ожидаемым. «Решение было ожидаемо, реакция рынка на него нейтральная. Важно, что ЦБ сохранил сигнал на потенциальное смягчение ДКП в случае, если инфляция будет ниже таргета в 4.0%. Дезинфляционные риски по-прежнему преобладают в среднесрочной перспективе», – сказал он. По мнению экономиста, пауза в сегодняшнем решении вызвана «более быстрым ростом цен в последние месяцы в результате более активного восстановления спроса, экономики в целом». Также повлияло ослабление рубля в последние месяцы, добавил Коныгин.