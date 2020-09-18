ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин назвал решение регулятора ожидаемым. «Решение было ожидаемо, реакция рынка на него нейтральная. Важно, что ЦБ сохранил сигнал на потенциальное смягчение ДКП в случае, если инфляция будет ниже таргета в 4.0%. Дезинфляционные риски по-прежнему преобладают в среднесрочной перспективе», – сказал он. По мнению экономиста, пауза в сегодняшнем решении вызвана «более быстрым ростом цен в последние месяцы в результате более активного восстановления спроса, экономики в целом». Также повлияло ослабление рубля в последние месяцы, добавил Коныгин.