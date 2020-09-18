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От Банка России не ждут изменений

Аналитики не видят предпосылок для снижения ключевой ставки
Александра Кошкина
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина /Евгений Разумный / Ведомости

Потенциал для снижения ключевой ставки Центробанка уже исчерпан. К тому же инфляция в августе ускорилась и составила 3,6% в годовом выражении. Поэтому большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов не ждет каких-либо изменений по итогам сегодняшнего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России.

«Логика принятия решения со стороны ЦБ в отношении размера ключевой ставки одна – инфляционное таргетирование, – считает директор казначейства «РГС банка» Владимир Волков. – Соответственно, чем выше реальная инфляция в экономике, тем меньше вероятность снижения ставки». В настоящее время цель по инфляции – 4%. Неделю назад зампред ЦБ Алексей Заботкин также подтвердил, что инфляция по итогам августа оказалась выше ожиданий и к концу года приблизится к целевому уровню. Такой комментарий эксперты восприняли как четкий сигнал о намерении регулятора поставить процесс снижения ключевой ставки на паузу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных