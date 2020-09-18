От Банка России не ждут изменений

«Логика принятия решения со стороны ЦБ в отношении размера ключевой ставки одна – инфляционное таргетирование, – считает директор казначейства «РГС банка» Владимир Волков. – Соответственно, чем выше реальная инфляция в экономике, тем меньше вероятность снижения ставки». В настоящее время цель по инфляции – 4%. Неделю назад зампред ЦБ Алексей Заботкин также подтвердил, что инфляция по итогам августа оказалась выше ожиданий и к концу года приблизится к целевому уровню. Такой комментарий эксперты восприняли как четкий сигнал о намерении регулятора поставить процесс снижения ключевой ставки на паузу.