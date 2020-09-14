ЦБ готовится повышать ставки

Документ, рассказывающий о кредитно-денежной политике, сам по себе достаточно интересен. Например, в нем увеличено число сценариев развития российской экономики, а сами сценарии теперь менее зависимы от цены на нефть. События последнего года показали, что бюджетное правило радикально изменило влияние различных факторов и на финансовые рынки, и на бюджет, и на реальный сектор – нефть, оставаясь ключевым экспортным товаром, теперь несколько по-другому отражается в курсе рубля. При этом впервые не заявляются конкретные цифры потенциального безынфляционного роста российской экономики, которые у Банка России практически всегда были существенно ниже, чем более оптимистичные виды Минэка и сдержанного Минфина.