ЦБ готовится повышать ставки

ЦБ готовится повышать ставкиНаша кредитно-денежная политика совсем не мягкая по мировым меркам
С конца марта Банк России предпринял ряд радикальных шагов: снизил ключевую и долгосрочную нейтральную ставки, дал послабления для банков и граждан, добавил уверенности и финансовому сообществу, и простым людям, что обеспечило ощутимые результаты вроде более дешевой (и очень популярной) ипотеки. Но 11 сентября на пресс-конференции зампреда ЦБ Алексея Заботкина, посвященной контурам кредитно-денежной политики до 2023 г., был дан четкий сигнал: политика кота Леопольда – это не навсегда.
Документ, рассказывающий о кредитно-денежной политике, сам по себе достаточно интересен. Например, в нем увеличено число сценариев развития российской экономики, а сами сценарии теперь менее зависимы от цены на нефть. События последнего года показали, что бюджетное правило радикально изменило влияние различных факторов и на финансовые рынки, и на бюджет, и на реальный сектор – нефть, оставаясь ключевым экспортным товаром, теперь несколько по-другому отражается в курсе рубля. При этом впервые не заявляются конкретные цифры потенциального безынфляционного роста российской экономики, которые у Банка России практически всегда были существенно ниже, чем более оптимистичные виды Минэка и сдержанного Минфина.