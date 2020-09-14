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ЦБ готовится повышать ставки

Наша кредитно-денежная политика совсем не мягкая по мировым меркам
Антон Табах , управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА»
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина /Евгений Разумный / Ведомости

С конца марта Банк России предпринял ряд радикальных шагов: снизил ключевую и долгосрочную нейтральную ставки, дал послабления для банков и граждан, добавил уверенности и финансовому сообществу, и простым людям, что обеспечило ощутимые результаты вроде более дешевой (и очень популярной) ипотеки. Но 11 сентября на пресс-конференции зампреда ЦБ Алексея Заботкина, посвященной контурам кредитно-денежной политики до 2023 г., был дан четкий сигнал: политика кота Леопольда – это не навсегда.

Документ, рассказывающий о кредитно-денежной политике, сам по себе достаточно интересен. Например, в нем увеличено число сценариев развития российской экономики, а сами сценарии теперь менее зависимы от цены на нефть. События последнего года показали, что бюджетное правило радикально изменило влияние различных факторов и на финансовые рынки, и на бюджет, и на реальный сектор – нефть, оставаясь ключевым экспортным товаром, теперь несколько по-другому отражается в курсе рубля. При этом впервые не заявляются конкретные цифры потенциального безынфляционного роста российской экономики, которые у Банка России практически всегда были существенно ниже, чем более оптимистичные виды Минэка и сдержанного Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных