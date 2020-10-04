Минфину не хватит внутренних ресурсов для наращивания госдолга

Минфину не хватит внутренних ресурсов для наращивания госдолгаУ российских инвесторов нет денег на увеличение покупок ОФЗ
Емкости внутреннего рынка может не хватить на амбициозные планы правительства увеличить объем заимствований до 5,4 трлн руб. к концу года, подсчитали аналитики АКРА. За первые девять месяцев Минфин привлек на аукционах ОФЗ лишь 52% от плана – 2,8 трлн руб.
К концу 2019 г. держателями около двух третей государственных ценных бумаг были банки и финансовые компании. Однако в течение последних пяти лет основной вклад в увеличение госдолга в России вносили нерезиденты. «Отмечается значительный рост доли нерезидентов в структуре держателей ОФЗ: с 20,2% на конец IV квартала 2014 г. до 30,8% в IV квартале 2019 г.», – говорится в исследовании.
Нерезиденты имеют неограниченные возможности инвестирования в российский госдолг, отмечают аналитики. Тем более что Россия подошла к текущему кризису с наиболее привлекательными показателями среди развивающихся стран: размер госдолга составлял всего 12,3% ВВП, а также имелся существенный объем ликвидных активов (ФНБ и др.). К концу 2023 г., по подсчетам АКРА, госдолг увеличится до 21,3% ВВП, что тоже считается умеренным уровнем по международным меркам.
Однако активность иностранных инвесторов традиционно снижается в условиях повышенного риска. Так, к августу 2020 г. их доля в структуре держателей ОФЗ составляла уже лишь 29,4%. В то же время возможности отечественного банковского сектора обеспечить спросом предложение гособлигаций ограничены. С 2016 г. доля принадлежащих им ОФЗ практически не менялась и составляла порядка 3% совокупных активов, а в августе 2020 г. она увеличилась до 4,5%. То есть именно российские банки во многом нивелировали продажу ОФЗ нерезидентами в марте 2020 г. Но в том, что они способны и дальше увеличивать свою долю, эксперты сомневаются: для этого нужны средне- и долгосрочные пассивы, а привлекать их банкам становится все труднее.
В теории источниками длинных денег для экономики выступают пенсионные фонды и страховые компании, однако на практике это далеко не так. В 2014 г. правительство решило заморозить накопительные пенсии, чтобы направить средства на текущее пенсионное обслуживание. Поэтому свободных пенсионных денег сейчас в стране практически нет. Страховые компании тоже фиксируют замедление роста активов на фоне замедления роста страховых премий.
Надеяться на население Минфину тоже не стоит, несмотря на возросший интерес к альтернативным инструментам инвестирования на фоне падения банковских ставок по вкладам. «Способность этого типа инвесторов абсорбировать повышенное предложение ОФЗ ограничена из-за незначительного роста их активов и сократившихся объемов свободных средств, – говорится в исследовании АКРА. – С 2015 г. доля их денежных средств и депозитов сократилась на 4,5 п. п.».
Хотя резерв огромен – в августе 2020 г. объем средств на депозитах составил 29,1% ВВП. «Домохозяйства обладают потенциалом для поддержки планов правительства, однако, как показывает опыт других стран, Минфину, возможно, придется предложить дополнительные премии для обеспечения значимого спроса на госдолг со стороны этой категории инвесторов», – считают в АКРА. Впрочем, в других государствах участие граждан в госдолге тоже незначительно.
Разрешить ситуацию могли бы заимствования на внешних рынках. И недавно правительство подтвердило намерение разместить еврооблигации в евро в текущем году, напоминают в АКРА. Но возросшие риски дополнительных санкций могут нарушить планы, и тогда правительству придется наращивать внутренние заимствования или использовать накопленные остатки денежных средств.
Теоретически спасти ситуацию могли бы азиатские рынки. Минфин начал подготовку к размещению облигаций в юанях несколько лет назад, но Китай принял меры против оттока капитала из страны. В 2019 г. эти ограничения были смягчены. Эта возможность поможет смягчить давление на внутренний рынок, расширить базу инвесторов и диверсифицировать валютные риски.
Кроме того, по мнению АКРА, правительство может использовать квазирыночные инструменты – в частности, долгосрочные операции репо, анонсированные Банком России в этом году. Ранее регулятор использовал этот инструмент во время дефицита ликвидности в 2014 г.
АКРА предупреждает о двух факторах риска, которые могут повлиять на программы заимствования. Первый – из-за увеличения объема может уменьшиться срочность размещаемого долга и возрасти спрос на среднесрочные облигации вместо долгосрочных. Из-за этого Минфин может столкнуться с необходимостью направлять большие суммы на погашение долга в ближайшие 3–7 лет. Второй риск – усиление конкуренции между государственным и частным сектором за деньги инвесторов.