Минфину не хватит внутренних ресурсов для наращивания госдолга

Однако активность иностранных инвесторов традиционно снижается в условиях повышенного риска. Так, к августу 2020 г. их доля в структуре держателей ОФЗ составляла уже лишь 29,4%. В то же время возможности отечественного банковского сектора обеспечить спросом предложение гособлигаций ограничены. С 2016 г. доля принадлежащих им ОФЗ практически не менялась и составляла порядка 3% совокупных активов, а в августе 2020 г. она увеличилась до 4,5%. То есть именно российские банки во многом нивелировали продажу ОФЗ нерезидентами в марте 2020 г. Но в том, что они способны и дальше увеличивать свою долю, эксперты сомневаются: для этого нужны средне- и долгосрочные пассивы, а привлекать их банкам становится все труднее.