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Минфину не хватит внутренних ресурсов для наращивания госдолга

У российских инвесторов нет денег на увеличение покупок ОФЗ
Александра Кошкина
Российским банкам больше не на что покупать ОФЗ /Андрей Гордеев / Ведомости

Емкости внутреннего рынка может не хватить на амбициозные планы правительства увеличить объем заимствований до 5,4 трлн руб. к концу года, подсчитали аналитики АКРА. За первые девять месяцев Минфин привлек на аукционах ОФЗ лишь 52% от плана – 2,8 трлн руб.

К концу 2019 г. держателями около двух третей государственных ценных бумаг были банки и финансовые компании. Однако в течение последних пяти лет основной вклад в увеличение госдолга в России вносили нерезиденты. «Отмечается значительный рост доли нерезидентов в структуре держателей ОФЗ: с 20,2% на конец IV квартала 2014 г. до 30,8% в IV квартале 2019 г.», – говорится в исследовании.

Нерезиденты имеют неограниченные возможности инвестирования в российский госдолг, отмечают аналитики. Тем более что Россия подошла к текущему кризису с наиболее привлекательными показателями среди развивающихся стран: размер госдолга составлял всего 12,3% ВВП, а также имелся существенный объем ликвидных активов (ФНБ и др.). К концу 2023 г., по подсчетам АКРА, госдолг увеличится до 21,3% ВВП, что тоже считается умеренным уровнем по международным меркам.

Однако активность иностранных инвесторов традиционно снижается в условиях повышенного риска. Так, к августу 2020 г. их доля в структуре держателей ОФЗ составляла уже лишь 29,4%. В то же время возможности отечественного банковского сектора обеспечить спросом предложение гособлигаций ограничены. С 2016 г. доля принадлежащих им ОФЗ практически не менялась и составляла порядка 3% совокупных активов, а в августе 2020 г. она увеличилась до 4,5%. То есть именно российские банки во многом нивелировали продажу ОФЗ нерезидентами в марте 2020 г. Но в том, что они способны и дальше увеличивать свою долю, эксперты сомневаются: для этого нужны средне- и долгосрочные пассивы, а привлекать их банкам становится все труднее.

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В теории источниками длинных денег для экономики выступают пенсионные фонды и страховые компании, однако на практике это далеко не так. В 2014 г. правительство решило заморозить накопительные пенсии, чтобы направить средства на текущее пенсионное обслуживание. Поэтому свободных пенсионных денег сейчас в стране практически нет. Страховые компании тоже фиксируют замедление роста активов на фоне замедления роста страховых премий.

Надеяться на население Минфину тоже не стоит, несмотря на возросший интерес к альтернативным инструментам инвестирования на фоне падения банковских ставок по вкладам. «Способность этого типа инвесторов абсорбировать повышенное предложение ОФЗ ограничена из-за незначительного роста их активов и сократившихся объемов свободных средств, – говорится в исследовании АКРА. – С 2015 г. доля их денежных средств и депозитов сократилась на 4,5 п. п.».

Хотя резерв огромен – в августе 2020 г. объем средств на депозитах составил 29,1% ВВП. «Домохозяйства обладают потенциалом для поддержки планов правительства, однако, как показывает опыт других стран, Минфину, возможно, придется предложить дополнительные премии для обеспечения значимого спроса на госдолг со стороны этой категории инвесторов», – считают в АКРА. Впрочем, в других государствах участие граждан в госдолге тоже незначительно.

Разрешить ситуацию могли бы заимствования на внешних рынках. И недавно правительство подтвердило намерение разместить еврооблигации в евро в текущем году, напоминают в АКРА. Но возросшие риски дополнительных санкций могут нарушить планы, и тогда правительству придется наращивать внутренние заимствования или использовать накопленные остатки денежных средств.

Теоретически спасти ситуацию могли бы азиатские рынки. Минфин начал подготовку к размещению облигаций в юанях несколько лет назад, но Китай принял меры против оттока капитала из страны. В 2019 г. эти ограничения были смягчены. Эта возможность поможет смягчить давление на внутренний рынок, расширить базу инвесторов и диверсифицировать валютные риски.

Кроме того, по мнению АКРА, правительство может использовать квазирыночные инструменты – в частности, долгосрочные операции репо, анонсированные Банком России в этом году. Ранее регулятор использовал этот инструмент во время дефицита ликвидности в 2014 г.

АКРА предупреждает о двух факторах риска, которые могут повлиять на программы заимствования. Первый – из-за увеличения объема может уменьшиться срочность размещаемого долга и возрасти спрос на среднесрочные облигации вместо долгосрочных. Из-за этого Минфин может столкнуться с необходимостью направлять большие суммы на погашение долга в ближайшие 3–7 лет. Второй риск – усиление конкуренции между государственным и частным сектором за деньги инвесторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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