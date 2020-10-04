Руководители предприятий растеряли оптимизм

Руководители предприятий растеряли оптимизмИндекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России упал ниже критической отметки
Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе, оказавшись ниже критической отметки в 50 пунктов, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. После этого индекс рос и в августе на фоне резкого увеличения спроса достиг максимального значения за последние полтора года. Однако в сентябре снова произошел провал. «PMI вновь упал за критическую отметку на фоне падения новых заказов», – отмечается в сообщении IHS Markit.
Сокращение спроса в сентябре еще не привело к снижению объемов производства, но заставило предприятия сокращать работников и повышать отпускные цены на свою продукцию: в первый месяц осени темпы производственной инфляции были самыми высокими за последние четыре месяца. «Чтобы выжить в условиях сокращения спроса, компании стали сокращать расходы, распродавать складские остатки и экономить на закупках сырья и оборудования. В сентябре бизнес еще сохранял оптимизм в отношении роста производства в ближайшие 12 месяцев на фоне надежд на прекращение пандемии и разработку новых продуктов. Однако степень уверенности была самой низкой с момента завершения локдауна», – подчеркивается в сообщении IHS Markit.
Руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников обращает внимание на то, что индекс PMI отражает субъективные настроения предпринимателей, так как это опросный индикатор (IHS Markit анализирует ответы на вопросы анкет, ежемесячно получаемые от руководителей 300 промышленных предприятий). Реальность же, по его расчетам, не столь пессимистична.
«Следует учитывать, что это опросная оценка, с учетом ошибки выборки истинное сентябрьское значение находится в диапазоне 46,2–51,6; значение 50 попадает в этот интервал, так что говорить об ухудшении конъюнктуры с должной степенью уверенности не приходится. Тем более что «формальный негатив» общей точечной композитной оценки (опускание ниже 50) произошел преимущественно за счет снижения показателя новых заказов – в то время как оценки текущего изменения выпуска остались слабо положительны», – говорит Сальников. Он обращает внимание на косвенные признаки, которые свидетельствуют о продолжении восстановления производственной активности в сентябре.
«Улучшение фиксируется по подавляющему большинству отслеживаемых ранних индикаторов», – подчеркивает экономист. Так, объем электропотребления, отражающий производственную активность электроемких потребителей, после заминки в августе в сентябре продолжил активно восстанавливаться, увеличившись относительно предыдущего месяца на 1,7%. Электропотребление в сентябре составило 98,8% от докризисного мартовского уровня. В части экспортно-сырьевых грузов объем погрузки остается неизменным третий месяц подряд. При этом в сентябре был зафиксирован рост железнодорожных грузовых перевозок. «Положительная динамика обеспечивается довольно значительным наращиванием объемов строительных грузов, погрузка которых активно увеличивается с июня и к сентябрю уже достигла максимального за последние четыре года уровня», – подчеркивает Сальников.
Однако эксперты не ждут продолжения бурного роста экономики. По мнению Сальникова, «скачок отложенного спроса завершился и в ближайшие месяцы спрос будет на 8% ниже докризисного уровня». Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прогнозировал, что промпроизводство по итогам 2020 г. может остаться на уровне 2019 г., если не будет второй волны коронавируса. «Дальнейшие перспективы омрачаются резким ухудшением в сентябре эпидемиологической обстановки в стране и снижением цен на нефть», – резюмирует эксперт НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.