Руководители предприятий растеряли оптимизм

Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе, оказавшись ниже критической отметки в 50 пунктов, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. После этого индекс рос и в августе на фоне резкого увеличения спроса достиг максимального значения за последние полтора года. Однако в сентябре снова произошел провал. «PMI вновь упал за критическую отметку на фоне падения новых заказов», – отмечается в сообщении IHS Markit.