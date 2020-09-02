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Российские предприятия поверили в лучшее будущее

Август стал самым оптимистичным месяцем для промышленности за 1,5 года
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле, оказавшись выше критической отметки в 50 пунктов впервые более чем за год, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. Теперь же российские компании зарегистрировали резкое увеличение спроса на свою продукцию. «Рост новых заказов был максимальным с апреля 2019 г.», – отмечается в сообщении IHS Markit.

Новые заказы и оживление производственной активности на предприятиях привели к снижению запасов сырья и остатков готовой продукции, так что объемы закупок сырья тоже пошли в рост – впервые с августа 2019 г. Сокращение занятости на предприятиях стало минимальным за последние пять месяцев. В IHS Markit отмечают: промышленный оптимизм не смогло подорвать даже «усиление роста производственных затрат». В августе темпы производственной инфляции были самыми высокими за четыре месяца, что связано с ослаблением курса рубля и удорожанием импортного сырья и комплектующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных