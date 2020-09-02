Российские предприятия поверили в лучшее будущее

Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле, оказавшись выше критической отметки в 50 пунктов впервые более чем за год, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. Теперь же российские компании зарегистрировали резкое увеличение спроса на свою продукцию. «Рост новых заказов был максимальным с апреля 2019 г.», – отмечается в сообщении IHS Markit.