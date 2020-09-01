Аналитики заявили о начале оздоровления в производственном секторе России
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей промышленности России достиг в августе 51,1 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на первые признаки оздоровления в российском производственном секторе, говорится в сообщении аналитического агентства IНS Markit.
По его расчетам, PMI в августе 2020 г. вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле. Значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности обрабатывающих отраслей. В сообщении Markit указывается, что подъем показателя деловой активности свидетельствует о «первом оздоровлении в российском производственном секторе более чем за год».
По данным опрошенных Markit производителей, они зафиксировали третий последовательный рост производства, который был самым резким с марта 2019 г. При этом ряд компаний связали его с усилением спроса. В сообщении отмечается, что российские производители отмечали незначительный рост заказов в августе и рост продаж, связанный с привлечением новых клиентов и усилением потребительского спроса. По данным исследования, рост новых заказов был максимальным с апреля 2019 г. При этом темпы сокращения экспортных заказов снижались наиболее медленно с мая 2019 г. при исторически слабом спросе иностранных клиентов.
По словам экономиста IHS Markit Шиан Джонс, которые приводятся в сообщении, российские компании указали на «первое улучшение деловой конъюнктуры с апреля 2019 г. на фоне роста объемов производства и новых заказов». «Возобновление деятельности компаний и их клиентов помогло увеличить объемы производства по мере усиления внутреннего спроса. Напротив, иностранные клиенты оставались нерешительными, поскольку пандемия продолжалась, а мировой спрос снижался, что привело к дальнейшему сокращению экспортных продаж», – отметила экономист. Она добавила, что сокращение занятости в производственном секторе также было самым медленным за пять месяцев.
По словам Джонс, в годовом исчислении промышленное производство сократится на 6,5% в 2020 г., но вырастет на 2,9% в 2021 г. Эксперт отметила, что «любое восстановление в обрабатывающем секторе может быть затянуто, если спрос не будет набирать обороты». В августе 2020 г. компании обрабатывающих отраслей России также указывали на рост производственных затрат, что связано с повышением цен поставщиками и неблагоприятным обменным курсом. При этом темпы инфляции были самыми высокими за последние четыре месяца, отмечают производители.