Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Аналитики заявили о начале оздоровления в производственном секторе России

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей промышленности России достиг в августе 51,1 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на первые признаки оздоровления в российском производственном секторе, говорится в сообщении аналитического агентства IНS Markit.

По его расчетам, PMI в августе 2020 г. вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле. Значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности обрабатывающих отраслей. В сообщении Markit указывается, что подъем показателя деловой активности свидетельствует о «первом оздоровлении в российском производственном секторе более чем за год».

По данным опрошенных Markit производителей, они зафиксировали третий последовательный рост производства, который был самым резким с марта 2019 г. При этом ряд компаний связали его с усилением спроса. В сообщении отмечается, что российские производители отмечали незначительный рост заказов в августе и рост продаж, связанный с привлечением новых клиентов и усилением потребительского спроса. По данным исследования, рост новых заказов был максимальным с апреля 2019 г. При этом темпы сокращения экспортных заказов снижались наиболее медленно с мая 2019 г. при исторически слабом спросе иностранных клиентов.

По словам экономиста IHS Markit Шиан Джонс, которые приводятся в сообщении, российские компании указали на «первое улучшение деловой конъюнктуры с апреля 2019 г. на фоне роста объемов производства и новых заказов». «Возобновление деятельности компаний и их клиентов помогло увеличить объемы производства по мере усиления внутреннего спроса. Напротив, иностранные клиенты оставались нерешительными, поскольку пандемия продолжалась, а мировой спрос снижался, что привело к дальнейшему сокращению экспортных продаж», – отметила экономист. Она добавила, что сокращение занятости в производственном секторе также было самым медленным за пять месяцев.

По словам Джонс, в годовом исчислении промышленное производство сократится на 6,5% в 2020 г., но вырастет на 2,9% в 2021 г. Эксперт отметила, что «любое восстановление в обрабатывающем секторе может быть затянуто, если спрос не будет набирать обороты». В августе 2020 г. компании обрабатывающих отраслей России также указывали на рост производственных затрат, что связано с повышением цен поставщиками и неблагоприятным обменным курсом. При этом темпы инфляции были самыми высокими за последние четыре месяца, отмечают производители.

Ранее по теме: Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных