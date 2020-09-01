Аналитики заявили о начале оздоровления в производственном секторе России

По словам Джонс, в годовом исчислении промышленное производство сократится на 6,5% в 2020 г., но вырастет на 2,9% в 2021 г. Эксперт отметила, что «любое восстановление в обрабатывающем секторе может быть затянуто, если спрос не будет набирать обороты». В августе 2020 г. компании обрабатывающих отраслей России также указывали на рост производственных затрат, что связано с повышением цен поставщиками и неблагоприятным обменным курсом. При этом темпы инфляции были самыми высокими за последние четыре месяца, отмечают производители.