Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира
Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира, заявил помощник президента России по экономике Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает ТАСС.
«Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», – сказал он.
По его данным, доходы бюджета в этом году будут больше, чем планировалось ранее. Орешкин также заявил, что снижение ВВП России по итогам 2020 г. будет около 4%. Это совпадает с новым мароэкономическим прогнозом Минэкономразвития: министерство ожидает снижения ВВП на уровне 3,9% по итогам года.
Причиной улучшения макропрогноза являются более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги II квартала – быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей.
Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.
24 августа на встрече министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спад ВВП России в 2020 г. может ограничиться 5% за счет мер, принимаемых правительством. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что падение ВВП России по итогам года составит 6,6%, американская экономика снизится на 8%, ВВП Великобритании упадет на 10,2%, Франции – на 12,5%, Италии и Испании – на 12,8%.