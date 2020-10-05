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Скрытой безработице дали оценку

Из 92 млн россиян трудоспособного возраста заняты только 70 млн
Александра Кошкина
Из 92 млн россиян в активном возрасте (от 20 до 65 лет) трудятся только 70 млн /Андрей Гордеев / Ведомости

Примерно 4,9 млн скрытых безработных в текущем году насчитали эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. И это помимо 4,5 млн человек, о которых отчитывался Росстат. По мнению аналитиков, реальная безработица в условиях пандемии достигла 12% от экономически активного населения.

При подсчете официальной безработицы Росстат следует рекомендациям Международной организации труда (МОТ). То есть безработные в их понимании – это граждане старше 15 лет, не имеющие работы или доходного занятия, но искавшие ее в течение последних четырех недель и готовые приступить к ней в течение недели. Люди, которые не соответствуют этим строгим критериям, остаются вне этого статистического показателя.

Так, около 2,9 млн человек во II квартале заявляли о желании работать, но по тем или иным причинам не искали работу и не были готовы немедленно к ней приступить, утверждают аналитики FinExpertiza. Еще 1,8 млн человек не искали работу (например, отчаявшись ее найти), но были готовы выйти на службу хоть завтра. Примерно 91 000, наоборот, искали себе доходное место, но по каким-то причинам не могли быть задействованы незамедлительно.

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«Понятие «скрытая безработица» предполагает, что есть люди, которые работают, но не получают заработную плату – или получают, но с задержкой, заняты частично или неформально, – рассказывает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. – Скрытая безработица сложно поддается статистическому измерению. Один из способов оценки ее масштабов – социологические телефонные и интернет-опросы, анкетирование населения, которые проводятся различными аналитическими и исследовательскими центрами. Надежны ли такие инструменты измерения? Не уверен. Тем не менее они позволяют приблизиться к отражению реальности, в которой мы оказались в связи с текущим кризисом».

FinExpertiza в своем исследовании использовала регулярно публикуемые Росстатом данные, отмечает профессор РЭШ Ирина Денисова. Помимо традиционного показателя, который публикуется ежемесячно, имеется еще и расширенный – совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы. «Потенциальная рабочая сила включает как раз те группы, которые исследователи FinExpertiza предлагают добавить в показатель безработицы, – поясняет Денисова. – Другое дело, что в ежемесячные публикации широкий показатель не включается».

В зарубежной статистике помимо стандартного показателя безработицы обычно рассчитывается еще и несколько альтернативных, добавляет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Так, статистика США использует шесть определений – от узкой категории «безработных, ищущих работу более 15 недель» до широкой категории, включающей помимо официальных данных, например, «вынужденно занятых неполный рабочий день», – говорит он.

Если учитывать в статистике еще и тех, кого переводят на неполную занятость или отправляют в отпуск «за свой счет», безработица окажется гораздо выше 9,3 млн человек, добавляют в FinExpertiza. Еще 11 млн россиян вообще не желают работать, в том числе учащиеся и домохозяйки. В результате из 92 млн россиян в активном возрасте (от 20 до 65 лет) трудятся только 70 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных