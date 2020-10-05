Скрытой безработице дали оценку

«Понятие «скрытая безработица» предполагает, что есть люди, которые работают, но не получают заработную плату – или получают, но с задержкой, заняты частично или неформально, – рассказывает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. – Скрытая безработица сложно поддается статистическому измерению. Один из способов оценки ее масштабов – социологические телефонные и интернет-опросы, анкетирование населения, которые проводятся различными аналитическими и исследовательскими центрами. Надежны ли такие инструменты измерения? Не уверен. Тем не менее они позволяют приблизиться к отражению реальности, в которой мы оказались в связи с текущим кризисом».