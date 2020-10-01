Аналитики оценили реальную безработицу в России в два раза выше официальной
Во втором квартале этого года, на который пришелся пик коронавируса в России, число безработных в России достигло 9,3 млн человек — 12,1% от экономически активного населения страны, что в два раза больше официальных данных Росстата, следует из исследования аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Согласно исследованию, в апреле-июне безработными были 4,47 млн человек — 6% рабочей силы. При этом еще 4,87 млн россиян — 6,1% рабочей силы — тоже не были трудоустроены, но хотели бы найти работу. Росстат не счел их безработными из-за несоответствия критериям Международной организации труда (МОТ), пояснили в FinExpertiza. Так, официально безработным признается тот, кто одновременно не имеет доходного занятия, ищет работу на протяжении последних четырех недель и готов приступить к ней в течение недели.
Большинство непризнанных Росстатом безработных — 2,93 млн человек — сказали, что хотели бы трудиться, но по разным причинам не искали работу и не были готовы сразу к ней приступить. Еще 1,84 млн человек не искали место, но были готовы начать работать. Почти 800 000 из них признались, что уже отчаялись найти работу.
«Реальная безработица с учетом ее скрытой части составила более 9,3 человек, что как минимум в два раза превышает официальные показатели. Если брать в расчет переведенных на неполную занятость и отправленных в отпуск без зарплаты россиян, то количество фактически безработных оказывается еще выше», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Она добавила, что, по статистике, число жителей России в «активном» возрасте от 20 до 65 лет составляет 92 млн человек при общем населении в 146,5 млн. Однако работают 70 млн. Например, 11 млн трудоспособных россиян не хотят трудоустраиваться. Некоторые из учатся, часть занята в домашнем хозяйстве, а другие являются добровольными безработными, поскольку не видят себя на российском рынке труда.
Наиболее высокий уровень безработицы среди регионов России — реальной и официальной суммарно — во втором квартале года был отмечен в Северной Осетии (39,8%), республике Тыва (36,8%) и Дагестане (36,1%), посчитали аналитики. Меньше всего безработных в Санкт-Петербурге (3,7%), Москве (3,9%) и Хабаровской крае (6%).