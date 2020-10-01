Аналитики оценили реальную безработицу в России в два раза выше официальной

Согласно исследованию, в апреле-июне безработными были 4,47 млн человек — 6% рабочей силы. При этом еще 4,87 млн россиян — 6,1% рабочей силы — тоже не были трудоустроены, но хотели бы найти работу. Росстат не счел их безработными из-за несоответствия критериям Международной организации труда (МОТ), пояснили в FinExpertiza. Так, официально безработным признается тот, кто одновременно не имеет доходного занятия, ищет работу на протяжении последних четырех недель и готов приступить к ней в течение недели.