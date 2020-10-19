Социальные госпрограммы ждут новых денег

При этом, указывает Счетная палата, в числе госпрограмм, попавших под сокращение финансирования, оказалась стратегия устойчивого развития сельских территорий. В 2020 г. 75 субъектам были предоставлены субсидии в общем объеме 5,7 млрд руб. на благоустройство общеобразовательных школ. В 2021 г. сумму предполагалось увеличить до 6,3 млрд руб., но проект нового бюджета, наоборот, предусматривает сокращение финансирования на 639,7 млн руб. На 2022 и 2023 гг. выделение бюджетных средств и вовсе не предусмотрено. Возможно, это означает, что все проблемы, связанные с благоустройством сельских школ, будут решены уже в следующем году, не без сарказма отмечают аудиторы. Однако в это трудно поверить, учитывая, что стратегия устойчивого развития сельских территорий рассчитана до 2030 г. Всего на реализацию 45 госпрограмм (открытой части) в 2021 г. расходы бюджета составят 13,5 трлн руб., в 2022 г. – 13,9 трлн руб., в 2023 г. – 14,8 трлн руб., сообщала ранее СП. Это на 3,4, 3,4 и 6,3% соответственно больше, чем предусмотрено законом № 459. В целом расходы федерального бюджета в следующем году уменьшатся на 12,6% в реальном выражении, в 2022 г. – на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 г. увеличатся на 4%. В процентах к ВВП расходы снизятся с 18,6% ВВП в 2021 г. до 17,8% ВВП в 2023 г.