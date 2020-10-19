Социальные госпрограммы ждут новых денег

Социальные госпрограммы ждут новых денегГосдума начинает обсуждение расходов на ключевые госпрограммы в проекте бюджета
Расходы на важные социальные госпрограммы в ближайшие три года будут значительно увеличены, констатирует Счетная палата (СП) в своем заключении по проекту федерального бюджета на 2021–2023 гг. На этой неделе комитеты Госдумы начнут обсуждение каждой госпрограммы с главами профильных министерств. В частности, 20 октября законодатели должны обсудить госпрограммы по развитию здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, сельского хозяйства и сельских территорий, рыбохозяйственного комплекса, а также госпрограммы «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения» и др.
По большинству из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено существенное увеличение расходов, обусловленное пандемией коронавируса, которая внесла существенные коррективы в планы правительства по государственным расходам. Неудивительно, что в первую очередь изменения коснулись госпрограммы «Развитие здравоохранения», которая будет рассматриваться депутатами одной из первых. Бюджетные ассигнования по ней в 2020 г. уже были увеличены на 24,1% (204 млрд руб.) от показателей, предусмотренных законом № 459-ФЗ «О проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» – до 1 трлн руб. В следующие три года, согласно проекту трехлетнего бюджета, расходы будут снижаться: до 858 млрд руб. – в 2021-м, 856 млрд – в 2022-м и 816 млрд руб. – в 2023 г. Однако все равно эти цифры останутся выше значений, предусмотренных паспортом госпрограммы, – на 8,9, 8,6 и 20,9% соответственно.
Расходы федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образование» тоже возрастут: на 71,9% по сравнению с указанными законом № 459-ФЗ цифрами в 2021 г., на 93,5% – в 2022 г. и на 107% – в 2023 г. Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» в текущем году была уже увеличена на 41,6% по сравнению с предусмотренными паспортом программы показателями. В следующем году ее финансирование за счет федерального бюджета планируется повысить на 31,5% от первоначальных цифр, в 2022 г. – на 33,3%, а в 2023 г. – на 53,8%. Прежде всего это связано с индексацией размеров социальных выплат, изменением методики подсчета прожиточного минимума, численности получателей соцподдержки, а также финансового обеспечения нацпроекта «Демография».
Финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения» в 2020 г. было увеличено в 2,1 раза от планировавшихся законом – в связи с необходимостью повысить выплаты безработным гражданам. Если в апреле число людей, зарегистрированных в службе занятости, составляло 700 000 человек, то в сентябре их число достигло 3,67 млн. Поэтому новый проект бюджета предусматривает рост ассигнований и в последующие годы: в 2021 г. – в 2 раза по сравнению с запланированными цифрами, а в 2022 и 2023 гг. – в 1,4 раза. Предполагается, что в 2021 г. численность безработных сократится до 1,6 млн человек, а в последующие годы – до 1 млн.
При этом, указывает Счетная палата, в числе госпрограмм, попавших под сокращение финансирования, оказалась стратегия устойчивого развития сельских территорий. В 2020 г. 75 субъектам были предоставлены субсидии в общем объеме 5,7 млрд руб. на благоустройство общеобразовательных школ. В 2021 г. сумму предполагалось увеличить до 6,3 млрд руб., но проект нового бюджета, наоборот, предусматривает сокращение финансирования на 639,7 млн руб. На 2022 и 2023 гг. выделение бюджетных средств и вовсе не предусмотрено. Возможно, это означает, что все проблемы, связанные с благоустройством сельских школ, будут решены уже в следующем году, не без сарказма отмечают аудиторы. Однако в это трудно поверить, учитывая, что стратегия устойчивого развития сельских территорий рассчитана до 2030 г. Всего на реализацию 45 госпрограмм (открытой части) в 2021 г. расходы бюджета составят 13,5 трлн руб., в 2022 г. – 13,9 трлн руб., в 2023 г. – 14,8 трлн руб., сообщала ранее СП. Это на 3,4, 3,4 и 6,3% соответственно больше, чем предусмотрено законом № 459. В целом расходы федерального бюджета в следующем году уменьшатся на 12,6% в реальном выражении, в 2022 г. – на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 г. увеличатся на 4%. В процентах к ВВП расходы снизятся с 18,6% ВВП в 2021 г. до 17,8% ВВП в 2023 г.
«Зато увеличатся расходы на обслуживание государственного долга в 2021–2023 гг., что снижает возможности последующего перераспределения бюджетных ассигнований для проведения активной бюджетной политики, увеличивая долю неоптимизируемых (защищенных) расходов», – отмечает ведущий научный сотрудник научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара Илья Соколов. Бюджет на всю «трехлетку» будет дефицитным, отмечает он. И практически единственным значимым источником покрытия дефицита остаются государственные заимствования. «Хотя объем госдолга может вырасти с 12,3% ВВП в 2019 г. до 21,4% ВВП к концу 2023 г., этот рост произойдет за счет привлечения внутреннего долга, на долю которого в 2023 г. будет приходиться более 80% совокупного госдолга», – указывает Соколов.