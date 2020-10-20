Отток мигрантов привел к дефициту курьеров и таксистов

Однако проблемы мегаполисов, по мнению экспертов, могут обернуться плюсами для региональных компаний, которые впервые за долгое время получили шанс пополнить свои вакансии высококвалифицированными кадрами. «Уроженцы глубинки, которые удачно «покорили» Москву, но не успели здесь обзавестись якорями в виде недвижимости и семьи, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съемные квартиры, – объясняет Захаров. – Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями. Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, потому что до сих пор Москва, как черная дыра, высасывала со всей страны самые интересные кадры».