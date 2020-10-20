Отток мигрантов привел к дефициту курьеров и таксистов

Отток мигрантов привел к дефициту курьеров и таксистов40% российских компаний, нанимавших иностранных рабочих, сегодня испытывают сложности
Примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. Таковы данные нового исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), представленного на онлайн-конференции «Бизнес-климат России. Нацпроекты».
Основной плюс найма мигрантов – это возможность экономить на зарплате. В этом призналось тоже порядка 40% компаний. Еще 35% респондентов отметили их более высокую результативность по сравнению с российскими гражданами. Каждый четвертый работодатель отметил более ответственное отношение мигрантов к работе. Кроме того, 19% компаний среди плюсов найма мигрантов называют меньший процент увольнений среди иностранцев.
Примечательно, что столько же работодателей, наоборот, жалуются на большую текучесть мигрантов, которые часто уезжают на родину. Другими проблемами оказываются разница в менталитете (на это пожаловались 19% респондентов) и языковой барьер (16%). Но главными препятствиями для найма мигрантов оказываются бюрократические сложности их трудоустройства (37%), а также необходимость сопутствующих расходов – например, на транспорт и аренду жилья (27%). В целом лояльность работодателей к мигрантам, по оценкам экспертов ЦСР, находится на среднем уровне – 38% компаний готовы нанимать иностранцев. 10% заявили, что не станут нанимать мигрантов «ни при каких обстоятельствах».
«Есть высококвалифицированные иностранные специалисты, которым пришлось уехать из России домой, – отмечает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. – Вернуться им сложно, границы закрыты, поэтому с высококвалифицированной трудовой миграцией у нас было очень плохо, а сейчас стало еще хуже. И, судя по всему, в ближайшие полгода лучше точно не будет». Что касается низкоквалифицированных мигрантов, то здесь объективно оценивать ситуацию достаточно сложно, так как эта сфера находится в серой зоне, подчеркивает эксперт.
По оценкам ЦСР, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала, поскольку на фоне снижения количества иностранных рабочих активизировался спрос на сотрудников. «К осени 2020 г. усилилась динамика по расширению штата, – рассказала директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. – Восстановление кадров пошло быстрее, чем мы ожидали».
В данное время эксперты отмечают особенно острый дефицит курьеров и водителей такси. «Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и, соответственно, опять растет количество заказов в интернет-магазинах, – отмечает Захаров. – Но курьеров больше не становится – не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают». За таксистов идет огромная борьба на московском рынке, добавляет эксперт. «Все, кто хотел работать в такси, уже работают. Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли», – констатирует глава Superjob.ru.
Однако проблемы мегаполисов, по мнению экспертов, могут обернуться плюсами для региональных компаний, которые впервые за долгое время получили шанс пополнить свои вакансии высококвалифицированными кадрами. «Уроженцы глубинки, которые удачно «покорили» Москву, но не успели здесь обзавестись якорями в виде недвижимости и семьи, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съемные квартиры, – объясняет Захаров. – Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями. Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, потому что до сих пор Москва, как черная дыра, высасывала со всей страны самые интересные кадры».