Банки готовы к рекордной скупке ОФЗ

Банки готовы к рекордной скупке ОФЗОни способны скупить весь объем, который планирует разместить Минфин
В среду Министерство финансов провело очередные успешные аукционы по размещению ОФЗ. По бумагам ОФЗ-ПК с погашением 18 октября 2028 г. спрос составил более 361 млрд руб. при объеме предложения 309,6 млрд. По пятилетним облигациям при объеме размещения 30,4 млрд руб. спрос превысил 40,2 млрд. Таким образом, опасения некоторых экспертов, что рынок не сможет переварить весь объем предлагаемых Минфином бумаг, не оправдываются.
Еще в конце августа финансовые аналитики утверждали, что выполнить план по заимствованиям на III квартал невозможно. За первые два месяца, июль и август, Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе провалились, поскольку инвесторов не устраивала низкая доходность и спроса на бумаги не было. Однако в сентябре Минфину удалось наверстать упущенное. По данным ЦБ, помогли госбанки. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором. Это значит, что госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд руб. В частности, только «Сбер банк», как свидетельствует его отчетность, купил ОФЗ на 462 млрд руб. Таким образом, за счет денег от «Сбер банка» правительство покрыло 55% потребности в финансировании.