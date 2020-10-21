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Банки готовы к рекордной скупке ОФЗ

Они способны скупить весь объем, который планирует разместить Минфин
Елена Ведерина
Основной интерес банков вызывают бумаги с переменным (плавающим) купонным доходом /Андрей Гордеев / Ведомости

В среду Министерство финансов провело очередные успешные аукционы по размещению ОФЗ. По бумагам ОФЗ-ПК с погашением 18 октября 2028 г. спрос составил более 361 млрд руб. при объеме предложения 309,6 млрд. По пятилетним облигациям при объеме размещения 30,4 млрд руб. спрос превысил 40,2 млрд. Таким образом, опасения некоторых экспертов, что рынок не сможет переварить весь объем предлагаемых Минфином бумаг, не оправдываются.

Еще в конце августа финансовые аналитики утверждали, что выполнить план по заимствованиям на III квартал невозможно. За первые два месяца, июль и август, Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе провалились, поскольку инвесторов не устраивала низкая доходность и спроса на бумаги не было. Однако в сентябре Минфину удалось наверстать упущенное. По данным ЦБ, помогли госбанки. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором. Это значит, что госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд руб. В частности, только «Сбер банк», как свидетельствует его отчетность, купил ОФЗ на 462 млрд руб. Таким образом, за счет денег от «Сбер банка» правительство покрыло 55% потребности в финансировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных