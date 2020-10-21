Банки готовы к рекордной скупке ОФЗ

Еще в конце августа финансовые аналитики утверждали, что выполнить план по заимствованиям на III квартал невозможно. За первые два месяца, июль и август, Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе провалились, поскольку инвесторов не устраивала низкая доходность и спроса на бумаги не было. Однако в сентябре Минфину удалось наверстать упущенное. По данным ЦБ, помогли госбанки. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором. Это значит, что госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд руб. В частности, только «Сбер банк», как свидетельствует его отчетность, купил ОФЗ на 462 млрд руб. Таким образом, за счет денег от «Сбер банка» правительство покрыло 55% потребности в финансировании.