Госбанки спасают бюджет

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, увеличивая выпуск ОФЗ, государство способствует росту вложений в эти беспроблемные для банков активы. «В сложившейся ситуации нет больших рисков, но и нет большой пользы для экономики», – считает Николаев. «Дефолта 1998 г. по обязательствам Министерства финансов ждать не стоит, – уверен он. – Но инвестиций в экономику – тоже: как прогнозирует МЭР, инвестиции в основной капитал по итогам года снизятся на 6,6%». При этом он обращает внимание на то, что ФНБ остается нетронутым и даже увеличивается в объемах, хотя именно он мог бы быть пущен на латание бюджетных дыр. «Дальше – больше: госдолг власти планируют наращивать. Это значит, что кредитование экономики и вложение в корпоративные ценные бумаги снизятся еще больше, а финансировать и «спасать» бизнес будут чиновники на свое усмотрение», – заключает эксперт.