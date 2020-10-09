Госбанки спасают бюджет

Госбанки спасают бюджетТолько в сентябре они вложили в ОФЗ почти 700 млрд рублей
В среду Минфин вновь побил рекорд по размещениям ОФЗ. Облигаций с плавающим купоном с погашением в 2030 г. было продано на рекордные 315,7 млрд руб. при спросе в объеме 316,3 млрд руб. и цене отсечения 95,2% от номинала. Классические ОФЗ с погашением в 2025 г. были размещены на 30 млрд руб. при спросе 51,7 млрд и цене отсечения 97% от номинала. Таким образом, за день Минфин занял на внутреннем рынке 345,7 млрд руб., почти на 20% выполнив квартальный план заимствований (2 трлн руб.).
Рекорды по размещениям Минфин бьет второй месяц подряд. Предыдущий был установлен в начале сентября, когда объем размещения составил 187 млрд руб. Всего по итогам сентября Минфин занял на рынке беспрецедентные 833 млрд руб. «Это составило 67,3% от всех размещений в III квартале и позволило перевыполнить квартальный план (123,8% от планового объема в 1 трлн руб.)», – отмечают в Банке России. Дефицит федерального бюджета по итогам года оценивается Минфином в 4,5 трлн руб.
Еще в конце августа финансовые аналитики утверждали, что выполнить план по заимствованиям на III квартал невозможно. За первые два месяца, июль и август, Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе провалились, поскольку, по мнению главного аналитика «Алор брокера» Алексея Антонова, инвесторов не устраивала низкая доходность и спроса на бумаги не было. Однако в сентябре Минфину удалось наверстать упущенное. По данным ЦБ, помогли госбанки. «Доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ выросла в месячном выражении с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором. Это значит, что госбанки вложили в гособлигации в сентябре около 700 млрд руб. В частности, только «Сбер банк», как свидетельствует его отчетность, купил ОФЗ на 462 млрд руб. Таким образом, за счет денег от «Сбер банка» правительство покрыло 55% потребности в финансировании.
«В прошлом году бал на первичном рынке ОФЗ правили нерезиденты: 69% номинального прироста рынка ОФЗ было выкуплено в 2019 г. иностранными инвесторами, – говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. – Но текущий кризис – общемировой, всем плохо, поэтому вполне логично, что выход из него осуществляется с опорой на внутренние силы». Кстати, банки помогают государству отнюдь не бесплатно. «Текущая доходность индекса ОФЗ составляет 5,8%. А купоны, которые платит Минфин по ОФЗ, – это в том числе и наши налоги», – замечает эксперт.
«Так устроены все программы количественного смягчения: ЦБ дает банкам дешевые деньги, а те вкладывают их в госбумаги и поддерживают бюджет», – поясняет главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Эксперт ничего плохого в такой тактике не видит: «Качество заемщиков ухудшается, поэтому банкам выгоднее вкладываться в надежные облигации».
«По закону Банк России не может кредитовать бюджет напрямую – такая практика привела к гиперинфляции в начале 90-х. Однако брать кредиты в ЦБ и потом покупать гособлигации банкам никто не мешает. Так делается в большинстве стран мира», – отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Пока инфляция держится ниже таргета Банка России, не вижу смысла данную практику осуждать», – добавляет аналитик.
При этом руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев подчеркивает, что вложения в ОФЗ не финансируются кредитами Центробанка: банки занимают у регулятора немного – их долг перед ЦБ на 1 октября составил всего 5,3 млрд руб.
«В период потрясений спрос на госбумаги со стороны банков всегда растет, потому что кредитование и вложение в корпоративные ценные бумаги становятся более рискованными. Покупая ОФЗ, банки улучшают свое положение, так как это надежные, доходные и ликвидные инструменты. И нет такой силы, которая заставила бы банки изменить такую стратегию», – объясняет Солнцев.
Результаты проведенного ЦМАКП исследования свидетельствуют о том, что конкуренция между вложениями в ОФЗ и кредитами возникает только в период перегрева рынка, когда у банков не хватает ресурсов. «Сейчас ликвидности много, и банки могут себе позволить вкладывать деньги в ОФЗ или держать больше на корсчетах. При этом доля госбумаг в активах банков пока составляет лишь 2,5%», – подчеркивает экономист.
По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, увеличивая выпуск ОФЗ, государство способствует росту вложений в эти беспроблемные для банков активы. «В сложившейся ситуации нет больших рисков, но и нет большой пользы для экономики», – считает Николаев. «Дефолта 1998 г. по обязательствам Министерства финансов ждать не стоит, – уверен он. – Но инвестиций в экономику – тоже: как прогнозирует МЭР, инвестиции в основной капитал по итогам года снизятся на 6,6%». При этом он обращает внимание на то, что ФНБ остается нетронутым и даже увеличивается в объемах, хотя именно он мог бы быть пущен на латание бюджетных дыр. «Дальше – больше: госдолг власти планируют наращивать. Это значит, что кредитование экономики и вложение в корпоративные ценные бумаги снизятся еще больше, а финансировать и «спасать» бизнес будут чиновники на свое усмотрение», – заключает эксперт.
Солнцев с таким выводом не соглашается. «Вложения в доходные гособлигации приводят к увеличению капитализации банков, а значит, у банков есть больше ресурсов, чтобы вкладываться в рискованные инструменты», – считает он.