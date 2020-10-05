Минфин и ЦБ будут продавать валюту на 11 млрд рублей в день

«На рубль давит множество факторов, – соглашается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. – Основные риски исходят из США. В котировки заложены будущие события, о которых большинство пока не имеет точного представления. Если посмотреть на динамику российского рубля, то президентом станет Байден. Ясно, что в этом случае давление на Россию усилится. Серьезен риск новых санкций. Победа Байдена также будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и, соответственно, новому обвалу цен». По мнению Разуваева, рубль ослабляют также военные действия в Нагорном Карабахе: «Есть риски, что Россия и Турция могут вмешаться в той или иной степени в конфликт Армении и Азербайджана». А в ситуации неопределенности инвесторы всегда выбирают доллар, отмечает эксперт.