Минфин и ЦБ будут продавать валюту на 11 млрд рублей в день

Минфин и ЦБ будут продавать валюту на 11 млрд рублей в деньЕсли этого не хватит, правительство усилит давление на экспортеров, считают эксперты
Минфин и Банк России поддержат рубль путем увеличения интервенций на валютном рынке. Ежедневно оба ведомства в сумме будут продавать валюту на 11 млрд руб. (примерно $140 млн по текущему курсу): Минфин с 7 октября по 6 ноября – на 5,7 млрд руб., ЦБ уже (с 1 октября) продает примерно на 5,3 млрд руб. При этом ни Минфин, ни Центробанк не связывают эти продажи с поддержкой рубля.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2020 г. в размере 76,6 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2020 г. составило 50,3 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 126,9 млрд руб.», – говорится в официальном сообщении Минфина.
В пресс-службе министерства «Ведомостям» также напомнили, что снижение цен на нефть Urals ниже уровня, установленного бюджетным правилом ($42,4 за баррель), запускает механизм продажи валюты из фонда национального благосостояния для компенсации недополученных нефтегазовых доходов бюджета. В сентябре, по данным ведомства, баррель нефти Urals в среднем не превышал $40,91 (сейчас российский сорт котируется по $41,2 за баррель). В Банке России сообщили, что продают иностранную валюту, полученную от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту дополнительно на 185 млрд руб.
За сентябрь рубль потерял 7,6% и стал худшей валютой развивающихся рынков, опередив в гонке ко дну даже турецкую лиру, упавшую на 6,1%. В начале октября негативный тренд продолжился, хотя и не так сильно. Официальный курс евро расчетами на 6 октября достиг отметки в 91,66 руб. Курс доллара увеличился до 78,13 руб. Как отмечает эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, «на фоне роста случаев заражения COVID-19 в России и геополитических рисков позиции рубля выглядят уязвимыми и дальнейшее закрепление пары USD/Rub в районе 80 руб. выглядит наиболее вероятным в перспективе ближайших двух недель».
«На рубль давит множество факторов, – соглашается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. – Основные риски исходят из США. В котировки заложены будущие события, о которых большинство пока не имеет точного представления. Если посмотреть на динамику российского рубля, то президентом станет Байден. Ясно, что в этом случае давление на Россию усилится. Серьезен риск новых санкций. Победа Байдена также будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и, соответственно, новому обвалу цен». По мнению Разуваева, рубль ослабляют также военные действия в Нагорном Карабахе: «Есть риски, что Россия и Турция могут вмешаться в той или иной степени в конфликт Армении и Азербайджана». А в ситуации неопределенности инвесторы всегда выбирают доллар, отмечает эксперт.
Масла в огонь вчера подлила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая предложила повысить ставки налога на прибыль для выплат дивидендов в офшоры. На текущий момент они составляют 15% для дивидендов и 20% для роялти. Эксперты считают, что Россия может поднять налог вдвое – до 30%. Так поступили США и страны Евросоюза. После слов главы Совфеда рубль начал падать (хотя укреплялся до этого) и показал снижение на 0,36% к доллару и на 0,69% к евро.
По оценкам аналитиков, валютные интервенции ЦБ и Минфина будут оказывать стабилизирующее воздействие на курс рубля, но перебить негативное воздействие санкционных и геополитических рисков до конца не смогут. «Эти риски сохраняются на довольно высоком уровне, в связи с чем нельзя исключать повторных всплесков волатильности курса нацвалюты», – говорит аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Она не исключает, что до конца года доллар может укрепиться до 82 руб., а евро – до 93 руб.
Разуваев считает, что реальную поддержку рублю смогут оказать продажи валюты экспортерами. По его словам, «Сургутнефтегаз», например, обладает валютной подушкой свыше $50 млрд – он может перевести доллары в рубли и купить ОФЗ.
Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку как в иностранной валюте, так и в рублях на свои счета в российских банках. В июне на фоне пандемии правительство предложило смягчить валютный контроль для экспортеров и, в частности, в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Таким образом планировалось поддержать компании. Однако 29 сентября стало известно, что от моратория на взимание штрафов правительство отказалось. «При негативном развитии событий могут потребоваться и более кардинальные меры, чем продажа валютной выручки компаниями, – говорит Зайцева. – Например, отсрочка поставки валюты после ее приобретения, что позволит ограничить объем спекулятивных операций на валютном рынке».