Покупки валюты банками выросли в 18 раз

Такие активные покупки валюты, безусловно, оказали влияние на курс доллара. «Чтобы оценить статистику ЦБ, необходимо вспомнить, что происходило в начале весны, во время паники на рынке, – напоминает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. – Страна была закрыта на въезд и выезд, а внутренние перемещения практически сведены к нулю. В такой ситуации мы оказались впервые. Тем не менее многие помнят серьезные потрясения по другим поводам и выработали безусловный рефлекс покупать валюту «на всякий случай». Российские банки тоже знакомы с этой тенденцией». Поэтому, по его мнению, ничего удивительного в том, что банки закупили валюту в ожидании спроса со стороны населения, нет. «Из одного только Сбербанка за время карантина вынесли около $2 млрд, – отмечает Космодемьянский. – Очевидно, что пик нервозности прошел, и сейчас мы по обзорам за II квартал понимаем, как же всем было страшно».