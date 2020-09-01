Покупки валюты банками выросли в 18 раз

Покупки валюты банками выросли в 18 разВ курсе рубля уже заложены практически все риски, кроме геополитических
Российские банки за первое полугодие купили в 18 раз больше валюты, чем годом ранее, – на 9,5 трлн руб., подсчитал Банк России. Как отмечается в подготовленном регулятором обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, такой объем мог быть приобретен только для того, чтобы покрыть спрос со стороны клиентов. В первом полугодии у россиян резко вырос интерес к валютным активам – они покупали иностранные акции, валюту и структурные облигации с базовыми активами в иностранной валюте, сообщает ЦБ. Клиенты кредитных организаций только во II квартале купили валюты на 350 млрд руб. – вдвое больше, чем кварталом ранее.
Такие активные покупки валюты, безусловно, оказали влияние на курс доллара. «Чтобы оценить статистику ЦБ, необходимо вспомнить, что происходило в начале весны, во время паники на рынке, – напоминает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. – Страна была закрыта на въезд и выезд, а внутренние перемещения практически сведены к нулю. В такой ситуации мы оказались впервые. Тем не менее многие помнят серьезные потрясения по другим поводам и выработали безусловный рефлекс покупать валюту «на всякий случай». Российские банки тоже знакомы с этой тенденцией». Поэтому, по его мнению, ничего удивительного в том, что банки закупили валюту в ожидании спроса со стороны населения, нет. «Из одного только Сбербанка за время карантина вынесли около $2 млрд, – отмечает Космодемьянский. – Очевидно, что пик нервозности прошел, и сейчас мы по обзорам за II квартал понимаем, как же всем было страшно».
Скупка валюты – уже свершившийся факт, поэтому ожидать реакции рынка на цифры Банка России не стоит, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Михаил Зельцер. Увеличение темпов роста спроса на валюту носит, по его словам, перманентный характер из-за сохраняющейся неопределенности. «Если скачок операций с иностранной валютой во II квартале обусловлен коронакризисом, то данные за июль отразили активизацию деловой активности предприятий и частного сектора – объем валютного корпоративного кредитования в прошлом месяце вырос на 7,4% без учета валютной переоценки, – говорит Зельцер. – Скорее всего, мы получим увеличение показателей и за август – из-за обострения ситуации в соседнем государстве и рисков новых санкций».
Сейчас на курс рубля влияют новые факторы, отмечает аналитик «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев. Это снижение спроса нерезидентов на российские долговые бумаги, сезонная конвертация рублевых дивидендов иностранными инвесторами и возросшие в последнее время санкционные риски. «Тем не менее, на наш взгляд, ситуация на российском валютном рынке успокоится в ближайшее время, и к концу года мы ожидаем доллар на уровне 72–75 руб.», – говорит он.
Период выплаты дивидендов заканчивается, отпусков – тоже, поэтому единственное, что может повлиять на курс рубля, – это политика, считает Космодемьянский. При нефти в $45 за баррель доллар должен стоить около 70 руб. «По данным Commodity Futures Trading Commission, хедж-фонды нарастили длинные позиции в рубле, т. е. впереди нас ждет рост рубля к доллару в разумных пределах, – замечает он. – Но это верно лишь в отсутствие геополитических шоков».
– Страна была закрыта на въезд и выезд, а внутренние перемещения практически сведены к нулю. В такой ситуации мы оказались впервые. Тем не менее многие помнят серьезные потрясения по другим поводам и выработали безусловный рефлекс покупать валюту «на всякий случай». Российские банки тоже знакомы с этой тенденцией». Поэтому, по его мнению, ничего удивительного в том, что банки закупили валюту в ожидании спроса со стороны населения, нет. «Из одного только Сбербанка за время карантина вынесли около $2 млрд, – отмечает Космодемьянский. – Очевидно, что пик нервозности прошел, и сейчас мы по обзорам за II квартал понимаем, как же всем было страшно».
Скупка валюты – уже свершившийся факт, поэтому ожидать реакции рынка на цифры Банка России не стоит, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Михаил Зельцер. Увеличение темпов роста спроса на валюту носит, по его словам, перманентный характер из-за сохраняющейся неопределенности. «Если скачок операций с иностранной валютой во II квартале обусловлен коронакризисом, то данные за июль отразили активизацию деловой активности предприятий и частного сектора – объем валютного корпоративного кредитования в прошлом месяце вырос на 7,4% без учета валютной переоценки, – говорит Зельцер. – Скорее всего, мы получим увеличение показателей и за август – из-за обострения ситуации в соседнем государстве и рисков новых санкций».
Сейчас на курс рубля влияют новые факторы, отмечает аналитик «Тинькофф инвестиции премиум» Евгений Дорофеев. Это снижение спроса нерезидентов на российские долговые бумаги, сезонная конвертация рублевых дивидендов иностранными инвесторами и возросшие в последнее время санкционные риски. «Тем не менее, на наш взгляд, ситуация на российском валютном рынке успокоится в ближайшее время, и к концу года мы ожидаем доллар на уровне 72–75 руб.», – говорит он.
Период выплаты дивидендов заканчивается, отпусков – тоже, поэтому единственное, что может повлиять на курс рубля, – это политика, считает Космодемьянский. При нефти в $45 за баррель доллар должен стоить около 70 руб. «По данным Commodity Futures Trading Commission, хедж-фонды нарастили длинные позиции в рубле, т. е. впереди нас ждет рост рубля к доллару в разумных пределах, – замечает он. – Но это верно лишь в отсутствие геополитических шоков».