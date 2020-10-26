Банк России увеличивает продажу валюты после покупки акций «Аэрофлота»

При этом ЦБ предупредил, что для минимизации влияния на внутренний валютный рынок интервенции будут проводиться в ограниченном размере – валюта будет продаваться только на 4 млрд руб. в день, причем в эту цифру входит и продажа валюты, полученной за акции Сбербанка. Таким образом, по подсчетам экспертов, с понедельника регулятор будет ежедневно продавать примерно $73 млн про бюджетному правилу, $37 млн, полученных от продажи акций Сбербанка, и $15 млн с целью зеркалирования сделок ФНБ с акциями «Аэрофлота». Итого примерно $125 млн в день – достаточно скромный объем по масштабам рынка. «Я не думаю, что это окажет сильную поддержку рынку, фундаментально это незначительный фактор, – отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. – Хотя, безусловно, это будет играть свою информационную роль в поддержке курса рубля».