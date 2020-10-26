Банк России увеличивает продажу валюты после покупки акций «Аэрофлота»На этой неделе рубль продолжит укрепляться, но его рост сдержат выборы в США
С понедельника Банк России увеличивает ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 2,9 млрд до 4 млрд руб. Об этом регулятор сообщил в пятницу, после чего рубль на Московской бирже начал укрепляться и к концу торгов достиг отметок 76,12 руб. за доллар и 90,29 руб. за евро. Как полагают эксперты, в понедельник рост курса российской валюты продолжится.
Рост объемов валютных интервенций ЦБ стал возможен благодаря покупке дополнительных акций ПАО «Аэрофлот» за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ). «Было приобретено свыше 151 млн акций «Аэрофлота» на сумму более 9 млрд руб.», – сообщило Министерство финансов в пятницу. Ранее Минфин уже приобрел акции «Аэрофлота» на 40,94 млрд руб. «Таким образом, в покупку бумаг авиакомпании инвестированы средства ФНБ в общей сумме 50 млрд руб.», – отмечается в сообщении ведомства.
«Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ зеркалируются Банком России на внутреннем валютном рынке», – сообщил Центробанк в пятницу. Под термином «зеркалируется» регулятор имеет в виду двухступенчатую операцию: сначала ФНБ продал ЦБ валюту, чтобы получить рубли и за них приобрести акции «Аэрофлота», теперь эту валюту Банк России будет продавать на рынке.
Как отмечают эксперты, если бы Центробанк не продавал полученную от ФНБ валюту на рынке, то экономический смысл этой операции был бы таким, будто правительство приобрело акции авиакомпании за счет рублевой эмиссии (ЦБ напечатал деньги и отдал их ФНБ в обмен на доллары). Если же Банк России продаст полученную от ФНБ валюту на рынке, то экономический смысл меняется: правительство просто замещает валютные активы в ФНБ акциями «Аэрофлота». Такая операция оказывается монетарно-нейтральной, т. е. не оказывает влияния ни на макропоказатели, ни на денежные агрегаты.
При этом ЦБ предупредил, что для минимизации влияния на внутренний валютный рынок интервенции будут проводиться в ограниченном размере – валюта будет продаваться только на 4 млрд руб. в день, причем в эту цифру входит и продажа валюты, полученной за акции Сбербанка. Таким образом, по подсчетам экспертов, с понедельника регулятор будет ежедневно продавать примерно $73 млн про бюджетному правилу, $37 млн, полученных от продажи акций Сбербанка, и $15 млн с целью зеркалирования сделок ФНБ с акциями «Аэрофлота». Итого примерно $125 млн в день – достаточно скромный объем по масштабам рынка. «Я не думаю, что это окажет сильную поддержку рынку, фундаментально это незначительный фактор, – отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. – Хотя, безусловно, это будет играть свою информационную роль в поддержке курса рубля».
Отметим, что курс доллара на Московской бирже стабильно снижается с 15 октября, когда он превышал 78 руб. К прошлой пятнице рубль укреплялся шестой день подряд и обновил месячные минимумы на Московской бирже. «Российская валюта дорожала на фоне предстоящих налоговых выплат – НДС, НДФЛ, НДПИ и др., – считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. – Кроме того, доллар снизился к евро. Поэтому неделя начнется с укрепления рубля». Однако, по его мнению, оно будет непродолжительным: помешают внешние факторы – выборы в США, стоимость нефти и геополитика. «Не ожидаю значительного укрепления рубля на предстоящей неделе», – подытожил Ващенко.
Тем не менее на курс российской валюты в среднесрочной перспективе эксперты смотрят с оптимизмом. Петроневич отмечает, что факторов, оказывающих поддержку российской валюте, становится все больше, в том числе благодаря новым решениям правительства. Так, впервые за шесть лет в начале октября ряд крупнейших госкомпаний получили директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов. В частности, речь шла о «Газпроме», «Роснефти» и «Алросе». Эксперт считает, что российская валюта может укрепиться до 73–73,5 руб. за доллар.
«Под влиянием как интервенции со стороны Минфина и ЦБ, так и фундаментальных факторов в виде ослабления спроса на импорт и некоторых ожиданий, связанных с увеличением экспорта нефти», – поясняет Петроневич.
С его прогнозом согласны и другие эксперты. «Я достаточно позитивно смотрю на ситуацию с рублем, – отмечает Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион». – В связи с нарастанием заболеваемости коронавирусом мы увидим новое сокращение спроса на импорт, а не востребованные на внутреннем рынке объемы нефтепродуктов могут быть направлены на экспорт. Поэтому я в ближайшие месяцы жду доллар дешевле 73 руб.».
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие брокера», тоже не испытывает в отношении рубля особого пессимизма. «Российская экономика пострадала от пандемии далеко не так серьезно, как в Европе или США, – напоминает он. – Спрос на сырьевые товары начнет восстанавливаться вместе с масштабным применением вакцин. По прочим фундаментальным параметрам рубль остается одной из самых обеспеченных валют в мире. Соответственно, частичное снятие геополитических рисков укрепит рубль на 5–7% к концу года, а в 2021 г. восстановление мировой экономики обеспечит увеличение притока валюты за счет восстановления экспорта».
С позитивными прогнозами по рублю выступили и представители истеблишмента. «Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 г.», – заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на канале «Россия 1» в воскресенье. При этом бывший министр финансов отметил, что «это неблагодарная вещь – курс рубля прогнозировать». А глава Сбербанка Герман Греф ожидает укрепления курса рубля к концу этого года. «Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то, я думаю, рубль до конца года укрепится, – отметил он. – Второй фактор – это, собственно, фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары, и в первую очередь на нефть».