Пятой части компаний нечем платить налоги

Пятой части компаний нечем платить налогиБез помощи государства бизнес может накрыть волна банкротств
В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился. Проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, предупреждают эксперты. Теперь бизнесу придется вместе с текущими налоговыми платежами вносить оплату за предыдущие периоды.
По данным ФНС, в 2020 г. мерами налоговой поддержки субъекты МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях. Но все они касаются периода первой волны пандемии, когда одновременно с введением ограничений правительство запускало и меры поддержки для бизнеса. Сейчас ожидать их не приходится.
«Был принят ряд решений в поддержку предпринимателей, которые столкнулись с трудностями в период распространения коронавируса, – напоминают позицию правительства в пресс-службе Минфина. – Так, для субъектов МСП начиная с 1 апреля 2020 г. и на бессрочный период установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 15%. Кроме того, бизнес из наиболее пострадавших отраслей был освобожден от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 г. Что касается налоговых платежей, по которым было предоставлено продление сроков уплаты, то постановление правительства, регулирующее эту меру, предусматривает возможность уплачивать такие налоги и сборы равными долями в течение года. Принятые меры должны поспособствовать сокращению рисков неплатежей».
Между тем, несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов – поставщиков и клиентов. «Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары, – рассказывает, как выглядит на практике кризис налоговых неплатежей, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. – В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем». Больше всего компаний, сталкивающихся сейчас с такой проблемой, среди представителей среднего бизнеса, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить заемное, замечает он. «По нашим оценкам, среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР», – считает Саськов.
Способы выжить у таких компаний есть, хотя их и немного. «Выход может быть юридический – например, получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Или экономический – займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам», – перечисляет член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель. Однако получить, например, предусмотренные Налоговым кодексом отсрочки и рассрочки налоговых платежей достаточно сложно, предупреждают эксперты. «За индивидуальными льготами по налогам предприниматели могут обратиться, если их отчетность доказывает значительное снижение показателей доходов в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., – поясняет заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. – При этом для получения отсрочки или рассрочки более чем на шесть месяцев понадобится обеспечение – залог, банковская гарантия, поручительство».
В результате воспользоваться таким механизмом на практике смогут очень немногие компании. «Этому инструменту посвящена отдельная глава в Налоговом кодексе, но по статистике его использует не более 1% компаний, т. е. фактически он не работает, – говорит Саськов. – Сейчас как раз правильный момент сделать этот инструмент более доступным. В противном случае предприниматели, спасая свой бизнес, могут начать занижать налоговую базу в своих декларациях, что приведет к недоимкам».