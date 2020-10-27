Пятой части компаний нечем платить налоги

Между тем, несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов – поставщиков и клиентов. «Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары, – рассказывает, как выглядит на практике кризис налоговых неплатежей, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. – В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем». Больше всего компаний, сталкивающихся сейчас с такой проблемой, среди представителей среднего бизнеса, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить заемное, замечает он. «По нашим оценкам, среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР», – считает Саськов.