Россиянам стало сложнее отдавать кредиты

Впрочем, на средний срок и сумму кредита не мог не повлиять бурный рост ипотеки. «В августе выдача ипотеки установила рекорд за всю историю – 375 млрд руб.», – поясняет Константин Карпов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Прогнозируя ситуацию в секторе потребкредитования до конца года, эксперты ожидают снижения лояльности банков к заемщикам. «Банки больше не станут устраивать кредитные каникулы и будут относиться к возврату денежных средств сурово и бескомпромиссно, – предупреждает Юденков. – Либо это будут банкротства, либо передача долгов коллекторам. Так что прежде чем взять кредит, нужно хорошо подумать, как его потом возвращать».