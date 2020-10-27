Россиянам стало сложнее отдавать кредиты

Россиянам стало сложнее отдавать кредитыСредний срок кредитования в период кризиса заметно увеличился
Средний срок, на который россияне берут кредиты в банке, вырос на полгода по сравнению с осенью прошлого года – до 43 месяцев против 38, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав объем выданных кредитов и условия по ним в III квартале 2020 г. При этом средний размер кредита увеличился на 43 000 руб. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и составил 339 000 руб.
Общий объем выданных кредитов наличными в III квартале, по данным ОКБ, составил 1,35 трлн руб. – на 59% больше, чем во втором. При этом, как отмечают аналитики НБКИ, количество выданных потребительских кредитов за год снизилось на четверть (25,7%) до 3,83 млн кредитов за III квартал. «Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей персональный кредитный рейтинг находился на высоком уровне, – объясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, количества выданных потребкредитов».
Эксперты ОКБ склонны объяснять нынешние тенденции в кредитовании не столько осторожностью банков, сколько снижением доходов населения, которое вынуждает заемщиков, с одной стороны, стараться получить больше денег у банков, а с другой – стремиться к сокращению размера ежемесячного платежа. «Потребительское кредитование восстанавливается после весеннего падения по объему предоставленных средств быстрее, чем по количеству выданных кредитов. Это значит, что банки предоставляют кредиты меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Поскольку реальные доходы населения сокращались, то для снижения долговой нагрузки заемщики стали брать кредиты в среднем на полгода дольше, чем в III квартале 2019 г.», – поясняет Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.
Желанием сохранить для себя комфортный размер ежемесячных платежей в условиях растущей инфляции объясняют тенденцию и другие эксперты. «Сегодня граждане, которые берут кредит, более реально оценивают свои шансы. Поскольку сумма кредита увеличивается, то и срок возврата удлиняется. Средняя заработная плата же у нас, к сожалению, не выросла», – напомнил Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.
Впрочем, на средний срок и сумму кредита не мог не повлиять бурный рост ипотеки. «В августе выдача ипотеки установила рекорд за всю историю – 375 млрд руб.», – поясняет Константин Карпов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Прогнозируя ситуацию в секторе потребкредитования до конца года, эксперты ожидают снижения лояльности банков к заемщикам. «Банки больше не станут устраивать кредитные каникулы и будут относиться к возврату денежных средств сурово и бескомпромиссно, – предупреждает Юденков. – Либо это будут банкротства, либо передача долгов коллекторам. Так что прежде чем взять кредит, нужно хорошо подумать, как его потом возвращать».