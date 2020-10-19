Россияне стали чаще отказываться от одобренных банками кредитов
В расчетах бюро говорится, что в январе-августе 2020 гг. 31,9% клиентов, которые подавали заявки на кредит, соглашались на условия банка и брали заем. За аналогичный период 2019 г. кредиты взяли 45% клиентов, которые подавали заявку на ссуду.
Минимальное значение take rate в 2020 г. было зафиксировано в мае — 29,4%: в это время во многих регионах сохранялись ограничения из-за распространения коронавируса. Из данных бюро следует, что летом показатель восстанавливался, однако не достиг докризисных значений.
Ранее «Ведомости» сообщили, что, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», трехлетний рост портфеля потребительских кредитов прервался. В июне 2020 г. его объем составил 9101 млрд руб. — на 1% меньше по сравнению с мартом 2020 г.