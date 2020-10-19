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Россияне стали чаще отказываться от одобренных банками кредитов

Ведомости

Россияне стали чаще отказываться от финальных условий банков по кредитам, сообщил РБК со ссылкой на расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс». Бюро оценило для этого сегмента take rate — долю выданных банками кредитов по отношению к количеству одобренных заявок от потенциальных клиентов.

В расчетах бюро говорится, что в январе-августе 2020 гг. 31,9% клиентов, которые подавали заявки на кредит, соглашались на условия банка и брали заем. За аналогичный период 2019 г. кредиты взяли 45% клиентов, которые подавали заявку на ссуду.

Минимальное значение take rate в 2020 г. было зафиксировано в мае — 29,4%: в это время во многих регионах сохранялись ограничения из-за распространения коронавируса. Из данных бюро следует, что летом показатель восстанавливался, однако не достиг докризисных значений.

Ранее «Ведомости» сообщили, что, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», трехлетний рост портфеля потребительских кредитов прервался. В июне 2020 г. его объем составил 9101 млрд руб. — на 1% меньше по сравнению с мартом 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных