Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Рынок потребкредитования снизился впервые за три годаНо при отсутствии макроэкономических шоков по итогам года может показать рост на 5–10%
Трехлетний рост портфеля потребительских кредитов прервался: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в июне его объем составил 9101 млрд руб. – на 1% ниже мартовских показателей. Тем не менее, как прогнозируют в агентстве, по итогам года объем потребкредитования может вырасти на 5–10%. Для сравнения: за 2019 г. портфель розничных кредитов увеличился на 21%.
Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что в результате ужесточения банками требований к платежеспособности клиентов уровень одобрения новых кредитов во II квартале снизился почти вдвое по сравнению с январем – мартом. Также из-за возросших кредитных рисков банки не стали снижать процентные ставки по потребкредитам, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России.
В период жестких карантинных ограничений доля просроченной задолженности оставалась на стабильном уровне, но в связи с сокращением доходов заемщиков и, соответственно, возникшими сложностями с обслуживанием обязательств в апреле – июне банки реструктурировали 4% потребительских кредитов на общую сумму 625 млрд руб. В случае сохранения объема портфеля на нынешнем уровне на конец года средняя рентабельность розничных банков снизится по сравнению с прошлым годом примерно на треть, считают в «Эксперт РА».
Однако тренд на снижение процентных ставок может все-таки затронуть и потребительское кредитование. Тогда, по прогнозам аналитиков агентства, активизируется спрос на рефинансирование кредитов для снижения клиентами своей долговой нагрузки, благодаря чему показатели кредитования опять начнут расти. Также среди факторов роста называются формирование индивидуальных предложений для различных групп заемщиков и расширение клиентской базы за счет развития онлайн-продаж.
Отдельно в «Эксперт РА» говорят о перспективах «технологически развитых игроков». По мнению аналитиков агентства, технически продвинутые банки пусть и не показали существенного роста портфелей во время действия карантинных мер (они также ограничивали выдачу ссуд), однако им «будет проще восстановиться после окончания периода неопределенности и стабилизации макроэкономической ситуации». Причем, имея доступ к более широкой клиентской базе, они смогут привлечь наиболее качественных заемщиков. «Таким образом, в текущей реальности возможность предоставлять дистанционное обслуживание становится не преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития кредитной организации», – заключают в агентстве.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, в целом соглашаясь с тезисами о сокращении розничного портфеля и его скором росте, отмечает, что весеннее падение банки уже отыграли, и ждет роста к концу года на уровне 10%. В то же время он считает, что «технологически все крупные банки оказались готовы к дистанционной работе с клиентами. Сейчас ни у кого нет доминирующего преимущества».
Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин видит ситуацию несколько иначе. «В связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, работа с клиентами сместилась в онлайн, – подчеркивает менеджер. – Технологически развитые банки при этом получают значительное преимущество независимо от того, состоится ли повторное введение схожих мер или нет». Говоря же о возможном росте, он отмечает, что «в дальнейшем можно прогнозировать постепенное восстановление портфеля розничных кредитов при отсутствии макроэкономических шоков за счет адаптации как предприятий, так и работников к режиму удаленной работы». При этом эксперты отмечают, что в случае введения новых жестких ограничений и возникновения макроэкономических шоков, как например введение новых санкций или падение нефтяных цен, потребительское кредитование пострадает одним из первых и, естественно, вряд ли покажет хоть какой-нибудь рост.