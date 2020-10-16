Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин видит ситуацию несколько иначе. «В связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, работа с клиентами сместилась в онлайн, – подчеркивает менеджер. – Технологически развитые банки при этом получают значительное преимущество независимо от того, состоится ли повторное введение схожих мер или нет». Говоря же о возможном росте, он отмечает, что «в дальнейшем можно прогнозировать постепенное восстановление портфеля розничных кредитов при отсутствии макроэкономических шоков за счет адаптации как предприятий, так и работников к режиму удаленной работы». При этом эксперты отмечают, что в случае введения новых жестких ограничений и возникновения макроэкономических шоков, как например введение новых санкций или падение нефтяных цен, потребительское кредитование пострадает одним из первых и, естественно, вряд ли покажет хоть какой-нибудь рост.