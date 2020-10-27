Алексей Кудрин предложил реформировать госпрограммы

В настоящее время в России реализуется 41 государственная программа, еще три находятся на стадии разработки, сообщается на сайте правительства. Госпрограммы разделены на пять тематических блоков: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, обеспечение национальной безопасности, сбалансированное региональное развитие, эффективное государство. В сентябре Счетная палата подготовила доклад, в котором заявила, что параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а цели и мероприятия могут не полностью отражать задачи, поставленные перед ведомствами. К примеру, к 1 сентября 2020 г. кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» едва превысило 55% (у некоторых ее подпрограмм уровень исполнения еще ниже – 5–11%), несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на нее почти на 22% (на 219 млрд руб.). Ненамного лучше ситуация с исполнением и многих других госпрограмм, свидетельствуют оценки аудиторов Счетной палаты.