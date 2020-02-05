Счетная палата раскритиковала работу исполнительной власти

Даже тех целей, которые министерства устанавливают для себя, они не достигают, констатирует Счетная палата. Так, в 2017 и 2018 гг. не был достигнут каждый пятый показатель. Например, Минфину не удалось выполнить план привлечения внебюджетных инвестиций в проекты «Сколково» (план – 8,5 млрд руб., факт – 4 млрд в 2017 г. и 9,2 млрд и 6,9 млрд в 2018 г.) и повышения качества кредитного портфеля ВЭБа (в 2018 г. было погашено 51,2% задолженности по кредитам вместо 66%). Минприроды не справилось с оздоровлением лесов (план – 14,2% от поврежденной площади, факт – 3,7%) и созданием новых рабочих мест (1000 вместо 5000). Иногда информация в отчетах не соответствует действительности, выяснила Счетная палата. Так, в отчетах семи министерств и ведомств о реализации шести национальных и 25 федеральных проектов говорится, что рисков и проблем не выявлено. Хотя чиновники нарушали сроки мероприятий.