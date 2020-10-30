Минфин планирует перевести в онлайн большинство финуслуг к лету 2021 года

Минфин планирует перевести в онлайн большинство финуслуг к лету 2021 годаАнтон Силуанов представил президенту план ускоренной цифровизации финансового сектора
Министр финансов Антон Силуанов представил президенту и правительству план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий (документ имеется в распоряжении «Ведомостей»). Заявленная цель представленных в плане мероприятий – устранение барьеров и создание условий для цифровизации большинства финансовых услуг. Как отмечают в Минфине, «в перспективе, когда заработает вся система, можно будет продавать все услуги онлайн. При наличии каких-либо отраслевых ограничений, которые прямо запрещают дистанционно продажу, эти вопросы будут решаться отдельно».
В плане указаны четыре основных направления: внедрение удаленной идентификации, обеспечение доступа финансовых организаций к актуальной информации о клиентах в электронном виде, цифровая ипотека и развитие финансовых платформ. Предусмотрено, что все работы по этим направлениям должны быть выполнены до середины 2021 г.
Внедрение удаленной идентификации предполагает развитие функционала Единой биометрической системы (ЕБС) и создание системы проверки сведений об абоненте по номеру мобильного телефона. В результате, как ожидается, появится возможность дистанционно оказывать большинство финуслуг, а также услуг в других отраслях, включая госуслуги. Кроме того, должно снизиться число случаев мошенничества.
О необходимости скорейшего введения удаленной идентификации клиентов во всех секторах финансового рынка неоднократно говорили и банки, и страховщики, и представители органов власти. Эту идею, в частности, поддерживает зампред Банка России Владимир Чистюхин, заявивший на Форуме лидеров страхового рынка 29 октября, что «практически все профучастники финансового рынка должны иметь полноценную возможность использовать упрощенную идентификацию».
Чтобы обеспечить доступ финансовых организаций к актуальной информации о клиентах в электронном виде, Минфин планирует закрепить правовые основы функционирования цифрового профиля, развить функционал Единого портала госуслуг, Единой системы идентификации и аутентификации и Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при взаимодействии с финорганизациями, подключить все финорганизации к СМЭВ и т. д. Директор рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка Национального рейтингового агентства Юрий Ногин назвал внедрение цифрового профиля своевременным решением, которое «позволит существенно сэкономить время идентификации клиента, повысить скорость принятия решений, привязать историю БКИ и обеспечить экономию на бумажных носителях».
Отдельно в плане Минфина упоминается цифровая ипотека, для внедрения которой предусматривается использование ЕБС при оформлении сделок, обеспечение идентификации при дистанционном подписании документов по продаже недвижимости на вторичном рынке и т. д. В итоге произойдет цифровизация всех этапов заключения и оформления ипотечных сделок, значительно сократятся сроки их заключения, а также исчезнет необходимость личного присутствия клиентов.
Еще одно направление цифровизации финансовых услуг – включение механизма индивидуального инвестиционного счета в функционал финансовых платформ и расширение перечня пользователей финансовых платформ, включая индивидуальных предпринимателей и юрлиц. «Появление новых онлайн-сервисов и возможностей будет способствовать развитию финансового рынка и повышению доступности финансовых услуг для потребителей всех категорий, – надеются представители Московской биржи. – Эти технологии облегчают инвесторам доступ к различным финансовым продуктам».