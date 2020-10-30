Минфин планирует перевести в онлайн большинство финуслуг к лету 2021 года

Министр финансов Антон Силуанов представил президенту и правительству план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий (документ имеется в распоряжении «Ведомостей»). Заявленная цель представленных в плане мероприятий – устранение барьеров и создание условий для цифровизации большинства финансовых услуг. Как отмечают в Минфине, «в перспективе, когда заработает вся система, можно будет продавать все услуги онлайн. При наличии каких-либо отраслевых ограничений, которые прямо запрещают дистанционно продажу, эти вопросы будут решаться отдельно».