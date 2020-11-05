В 2021 году Москва займет почти 400 млрд рублей

В 2021 году Москва займет почти 400 млрд рублейЭто не повлияет на устойчивость городского бюджета, уверены в мэрии
Правительство Москвы 3 ноября одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона о бюджете на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. В будущем году доходы бюджета Москвы должны составить 2642,74 млрд руб., расходы – 3152,75 млрд руб.
«Таким образом, дефицит бюджета города (510 млрд руб.) будет в 9 раз больше предыдущего рекорда, установленного в 2014 г. (55 млрд руб.). В бюджете, который на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% – налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, без обеспечения останется 16% расходов», – говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Покрывать дефицит бюджета правительство Москвы будет за счет заимствований. Как пояснил «Ведомостям» заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, несмотря на сокращение доходов, связанное в том числе с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот, город не планирует сокращать свои расходы. «Понимая, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее как инвестор. На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится 3 руб. частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения», – подчеркнул Ефимов. В связи с этим в следующем году Москва планирует привлечь до 396 млрд руб. за счет выпуска облигаций.
«Займы планируется осуществлять путем размещения государственных облигаций г. Москвы как наиболее эффективного рыночного инструмента, принятого в мировой и российской практике, – заявил заммэра «Ведомостям». – Правительство Москвы – надежный заемщик, поэтому мы предполагаем, что ставка будет идти по нижней границе рынка. В настоящее время госдолг города составляет 30 млрд руб. – это всего 1,1% от объема доходов бюджета. Поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета».
Условия размещения облигаций Ефимов не назвал. Начальник управления по доверительному управлению «Алор брокера» Михаил Паршин считает, что «для закрытия текущей потребности в деньгах будет достаточно взять средства на 3–5 лет, чтобы не переплачивать за длинные деньги. В этом случае доходность не превысит 5,5% годовых». По мнению Разуваева, «доходность будет аналогичной доходности ОФЗ, т. е. в диапазоне 4,5–6,5%».
Аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев считает, что покупать бумаги будут прежде всего банки и управляющие компании НПФ, а также брокеры и страховщики. Так было две недели назад, когда облигации размещал Санкт-Петербург. «У Москвы максимально высокий рейтинг от АКРА – ААА(RU). У эмитента даже есть рейтинги от всех международных агентств большой тройки, причем все – инвестиционного уровня. Поэтому можно ожидать, что размещение пройдет с премией не выше 50 б. п. к кривой доходности ОФЗ», – отмечает эксперт.
Президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин полагает, что облигации вызовут интерес и у граждан. «Учитывая низкую ставку для физических лиц в кредитных организациях, а также высокую репутацию Москвы как прогрессивного, инновационного и развивающегося региона, гособлигации г. Москвы будут пользоваться популярностью среди граждан РФ», – утверждает он. «Условия займов у населения должны быть понятными, привлекательными и удобными для обслуживания. Люди скорее доверят свои накопления городу, если увидят, что их деньги будут возвращены не из неизбежно выпадающих в условиях кризиса налогов, а из платежей от реальных предприятий, принадлежащих г. Москве», – добавляет член московского отделения «Деловой России» Андрей Быков.
По словам управляющего директора рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Андрея Пискунова, привлекаемый объем не является критическим для стабильности бюджета (долговая нагрузка не превысит 15% налоговых и неналоговых доходов города), а облигации г. Москвы будут пользоваться ожидаемо высоким спросом среди инвесторов, стремящихся вкладываться в долговые обязательства высоконадежных заемщиков. «Учитывая исторически низкий уровень ключевой ставки на текущий момент, Москва имеет уникальную возможность привлечь дешевые долгосрочные средства, что минимизирует нагрузку на бюджет с точки зрения стоимости обслуживания долга», – подчеркивает Пискунов.
«Самое важное – что правительство Москвы, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, не только не сворачивает те проекты, которые уже реализуются в последние годы, но и собирается их продолжать и наращивать. В первую очередь это касается проектов в области здравоохранения, где на 12% увеличен бюджет, это очень серьезный показатель. Все проекты – и в транспортной сфере, и в инфраструктурной сфере – отражены в полной мере в новом бюджете», – отмечает президент «Альфа-групп» Вадим Зингман. По его мнению, выход правительства Москвы в этот непростой период на рынок заимствований – очень сильный ход. «С одной стороны, это демонстрирует, что они могут себе позволить продолжать и наращивать проекты, и это правильно. К тому же такое решение демонстрирует уверенность в собственных силах, что всегда очень подкупает в городских и других властях», – говорит эксперт.