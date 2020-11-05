В 2021 году Москва займет почти 400 млрд рублей

«Самое важное – что правительство Москвы, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, не только не сворачивает те проекты, которые уже реализуются в последние годы, но и собирается их продолжать и наращивать. В первую очередь это касается проектов в области здравоохранения, где на 12% увеличен бюджет, это очень серьезный показатель. Все проекты – и в транспортной сфере, и в инфраструктурной сфере – отражены в полной мере в новом бюджете», – отмечает президент «Альфа-групп» Вадим Зингман. По его мнению, выход правительства Москвы в этот непростой период на рынок заимствований – очень сильный ход. «С одной стороны, это демонстрирует, что они могут себе позволить продолжать и наращивать проекты, и это правильно. К тому же такое решение демонстрирует уверенность в собственных силах, что всегда очень подкупает в городских и других властях», – говорит эксперт.