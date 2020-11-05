Банки теряют рентабельность

Председатель правления «СДМ банка» Максим Солнцев, напротив, считает, что объем недосозданных резервов достиг критичного для банковской системы уровня. Он отмечает, что негативное влияние продолжают оказывать несколько факторов, включая потери бизнеса от ограничений в ряде отраслей и сокращение доходов населения. По мнению Солнцева, самочувствие финансового организма страны в дальнейшем в очень большой степени будет зависеть от политики Банка России. «Как только появится возможность, банки бросят все силы на то, чтобы ускоренными темпами восполнить объемы резервирования, – уверен глава «СДМ банка». – Кстати, по этой причине большинству финансово-кредитных учреждений даже мечтать не придется о той прибыли, которую они фиксировали еще пару лет назад. Если же говорить об ограничении роста, то здесь на первый план выходит государство. Чем более адресными и объемными будут меры поддержки населения и бизнеса, тем с меньшими потерями они смогут выйти из сложившейся ситуации».