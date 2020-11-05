Банки теряют рентабельность

Банки теряют рентабельностьНа резервирование проблемных кредитов может уйти больше половины прибыли банков
Объем недосозданных резервов по проблемным кредитам российских банков составляет около 1,7 трлн руб., сообщается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Риски в банковском секторе и прогноз на 2020-й: резервы впереди». Это оказало большое давление на рентабельность банков. Так, совокупная стоимость риска крупнейших банковских групп выросла за первое полугодие нынешнего года более чем в 3 раза до 2,3% в годовом выражении. При этом аналитики агентства предупреждают, что негативное влияние экономического спада из-за пандемии еще не полностью отразилось на качестве кредитов и финансовом результате банковского сектора, ведь существенный объем кредитов не был признан просроченным в связи с реструктуризацией задолженности и предоставлением отсрочки платежа.
Прогнозируется, что необходимость в досоздании резервов будет оказывать давление на прибыльность банковского сектора еще в течение двух ближайших лет. Причем для адекватного резервирования проблемных кредитов банкам может потребоваться до половины прибыли, которую они получат на протяжении 2021–2022 гг. При этом ныне зафиксированный объем недосозданных резервов, по мнению авторов исследования, не является критичным для банковской системы в целом, хотя «отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация».
Примечательно, что, невзирая на все указанные сложности, в «Эксперт РА» ожидают во втором полугодии нынешнего года «некоторого восстановления кредитной активности со стороны банков». Предполагается, что оживление произойдет преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи – необеспеченном потребительском кредитовании и кредитовании малого и среднего бизнеса. И вместе с тем отмечается, что рост кредитования по-прежнему будет ограничиваться негативной динамикой реальных располагаемых доходов населения и ВВП, которые, по оценкам агентства, сократятся по итогам 2020 г. на 3,1 и 3,8% соответственно.
500 млрд руб.
резервов придется создать банкам по ссудам, реструктурированным из-за пандемии COVID-19
Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, с одной стороны, согласен, что банковская система при всех ее потерях в сегодняшней ситуации «смотрится вполне устойчивой» и что проблемы возможны лишь у отдельных банков. При этом эксперт пока не видит возможностей для начала восстановления кредитной активности, отмечая, что, «если не учитывать господдержку, это случится не ранее, чем экономика РФ перейдет к устойчивому росту». Сначала, по мнению Хестанова, экономика должна уйти от модели восстановительного сырьевого роста, «а создание новой модели экономики – процесс не быстрый».
Председатель правления «СДМ банка» Максим Солнцев, напротив, считает, что объем недосозданных резервов достиг критичного для банковской системы уровня. Он отмечает, что негативное влияние продолжают оказывать несколько факторов, включая потери бизнеса от ограничений в ряде отраслей и сокращение доходов населения. По мнению Солнцева, самочувствие финансового организма страны в дальнейшем в очень большой степени будет зависеть от политики Банка России. «Как только появится возможность, банки бросят все силы на то, чтобы ускоренными темпами восполнить объемы резервирования, – уверен глава «СДМ банка». – Кстати, по этой причине большинству финансово-кредитных учреждений даже мечтать не придется о той прибыли, которую они фиксировали еще пару лет назад. Если же говорить об ограничении роста, то здесь на первый план выходит государство. Чем более адресными и объемными будут меры поддержки населения и бизнеса, тем с меньшими потерями они смогут выйти из сложившейся ситуации».
Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева отмечает, что если банки начнут доформировывать резервы по проблемным ссудам уже в 2020 г., то с учетом частичного обеспечения таких кредитов расходы на доформирование резервов могут составить более 50% прибыли сектора на конец года, или около 600–700 млрд руб. «Соответственно, рентабельность капитала банковского сектора в таком случае может сократиться на 6% по сравнению с итогами первого полугодия и составить 5–6%, – говорит Караваева. – Если же банки перенесут процесс дорезервирования на 2021 г., рентабельность по итогам года может составить около 10–11%».