Аналитики предупредили о росте доли проблемных кредитов в России
Минимум каждый десятый кредит в России станет проблемным к концу следующего года, следует из обновленного прогноза рейтингового агентства Moody’s (есть в распоряжении «Ведомостей»). По мнению аналитиков, доля таких ссуд увеличится до 10,5%, тогда как в конце 2019 г. составляла 8,2%. Уточняется, что прогноз не учитывает реструктурированные кредиты, потому что сами банки классифицируют их как рабочие.
В 2020 г. общая доля проблемных кредитов в портфеле банков составит 9,7%, считают аналитики. Однако при этом они отмечают, что ситуация может сложиться хуже в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом в России.
«Проблемные кредиты могут вырасти более существенно, чем мы прогнозируем, если в России состоится второй раунд строгих ограничений, что приведет к обесцениванию реструктурированных кредитов. С марта 2020 года, когда началась вспышка коронавируса, по 1 сентября 2020 года банки реструктурировали около 10% общих кредитов, включая 15% кредитов, выданных малым и средним предприятиям» — следует из отчета Moody’s, который ссылается на данные Банка России.
Аналитики предупредили, что наиболее уязвимыми заемщиками являются те, что заняты в секторах, признанных пострадавшими от коронавируса.
Подобная ситуация негативно скажется на прибыльности российских банков, заявила вице-президент — старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. «Прибыльность российских банков ухудшится, поскольку в текущих неблагоприятных экономических условиях кредитные потери возрастут. Низкие процентные ставки и масштабная реструктуризация кредитов приведут к снижению чистого процентного дохода, а сокращение объемов транзакций в результате введения ограничительных мер обусловит снижение комиссионных доходов», — сказала она.
Максимальная за десять лет доля проблемных кредитов была зафиксирована в России в 2015 г., тогда она составляла 13,7%. Затем от года к году этот показатель снижался и в текущем году впервые за пять лет возобновил рост, следует из данных рейтингового агентства.
Также Moody’s сохранило негативный прогноз по спаду ВВП России. По оценкам аналитиков, он составит 5,5%, а в следующем году вырастет на 2,2%.