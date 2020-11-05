Тезисы об экономике Белоруссии: страна для выживания или страна для жизни

Правильно было бы подключить к модернизации те самые IT-компании, считает Рудый. Работая несколько лет послом Белоруссии в Китае, он изучил полезный опыт государственного планирования восточного гиганта и приводит его некоторые уроки. Во-первых, это создание конкурентной среды при реализации стратегии: возможно, не всегда открытая внешняя конкуренция с более сильным зарубежным игроком, но всегда открытая внутренняя, где выживает несколько сильных местных производителей. Во-вторых, привлечение передовых зарубежных технологий и кадров для трансферта знаний. В-третьих, инвестиции в инфраструктуру, что, например, в сфере IT дает повышенную отдачу. «Главное отличие Китая от СССР и от наших стран в госпланировании в том, что если китайцы принимают свои планы, то они их обязательно реализуют», – говорит экономист.