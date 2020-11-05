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Минимизировать налоговые платежи в Европе станет труднее

Новые правила ЕС требуют от компаний раскрывать налоговые схемы и реальную прибыль
Любовь Маврина
В Европе уже не остается налоговых гаваней /Amir-MAKAR / AFP

В 2021 г. европейские налоговые юристы и консультанты будут обязаны направлять описание налоговых схем своих клиентов в контролирующие органы в рамках так называемого механизма DAC 6. Кроме того, вступят в действие новые правила по борьбе с отмыванием доходов 6 AML, которые предусматривают, в частности, конфискацию доходов, источник происхождения которых неясен. «Решения Еврокомиссии последних лет обязывают бизнес быть абсолютно прозрачным, допускают конфискацию неподтвержденных доходов и принципиально ужесточают подходы к налоговому администрированию», – констатирует руководитель налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Наталья Кордюкова.

Под ударом оказываются не только международные корпоративные структуры с сомнительным происхождением активов, но и трасты. «Согласно новым требованиям, страны – участницы ЕС создают открытые реестры бенефициаров трастов, доступ к которым будут иметь не только компетентные европейские органы, но и третьи лица, обладающие «законным интересом», – например, потенциальные кредиторы учредителя или бенефициара», – отмечает юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных