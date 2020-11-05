Минимизировать налоговые платежи в Европе станет труднее

В 2021 г. европейские налоговые юристы и консультанты будут обязаны направлять описание налоговых схем своих клиентов в контролирующие органы в рамках так называемого механизма DAC 6. Кроме того, вступят в действие новые правила по борьбе с отмыванием доходов 6 AML, которые предусматривают, в частности, конфискацию доходов, источник происхождения которых неясен. «Решения Еврокомиссии последних лет обязывают бизнес быть абсолютно прозрачным, допускают конфискацию неподтвержденных доходов и принципиально ужесточают подходы к налоговому администрированию», – констатирует руководитель налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Наталья Кордюкова.