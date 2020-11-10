За любое деловое соглашение можно будет получить до шести лет тюрьмы

Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), Уголовно-исполнительный кодекс и КоАП, предусматривающие серьезное ужесточение наказаний за картельный сговор. После их принятия, чтобы отправить предпринимателей в тюрьму на срок до шести лет, достаточно будет найти признаки соглашения между конкурентами и выявить у них доход в размере свыше 500 млн руб. или ущерб организациям, гражданам или государству в размере свыше 60 млн руб. За участие в картеле, «повлекшее за собой ущерб свыше 20 млн руб. или извлечение дохода от 100 млн руб.», придется заплатить штраф в размере до 0,5 млн руб. либо сесть в тюрьму на срок до четырех лет.