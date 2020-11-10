За любое деловое соглашение можно будет получить до шести лет тюрьмы

За любое деловое соглашение можно будет получить до шести лет тюрьмыНовые антикартельные поправки в законодательство создают огромные риски для бизнеса
Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), Уголовно-исполнительный кодекс и КоАП, предусматривающие серьезное ужесточение наказаний за картельный сговор. После их принятия, чтобы отправить предпринимателей в тюрьму на срок до шести лет, достаточно будет найти признаки соглашения между конкурентами и выявить у них доход в размере свыше 500 млн руб. или ущерб организациям, гражданам или государству в размере свыше 60 млн руб. За участие в картеле, «повлекшее за собой ущерб свыше 20 млн руб. или извлечение дохода от 100 млн руб.», придется заплатить штраф в размере до 0,5 млн руб. либо сесть в тюрьму на срок до четырех лет.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, «антиконкурентные соглашения стали одной из угроз экономической безопасности государства и начали меняться качественно: срок жизни картеля увеличился в среднем до 2–3 лет и если раньше количество аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось единицами и в редких случаях – десятками, то сейчас сговоры распространяются на сотни аукционов». Авторы законопроекта приводят расчеты экспертов, согласно которым «ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5–2% размера ВВП ежегодно; завышение цен в случае картелей на торгах достигает 30% (начальной стоимости предмета торгов), завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансграничными, международными картелями – 23%.
«Разработка сметных индексов для строительства космодрома «Восточный», строительство дорог и больниц, добыча водных биологических ресурсов, поставка медикаментов и медицинского оборудования, обеспечение населения продуктами питания – далеко не полный перечень стратегически важных отраслей отечественной экономики, в которых были выявлены картели, – отмечается в пояснительной записке. – Антиконкурентные соглашения проникли даже в сферу государственного оборонного заказа. В списке потерпевших от сговоров на торгах оказались такие ведомства, как Минобороны России, ФСБ России, МВД России, ФНС России, ФТС России, Счетная палата Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации».
Проблема сговоров и картелей в России хорошо известна. Однако предложенное правительством решение может оказаться гораздо опаснее. Главная проблема в том, что авторы документа оперируют понятиями, которые не определены в действующем законодательстве. В частности, в УК отсутствует определение картеля. «УК РФ в ст. 178 при определении картеля отсылает к федеральному закону «О защите конкуренции», – отмечает бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. – Это противоречит принципу уголовного законодательства о том, что состав преступления должен быть определен в УК. Более того, в законе «О защите конкуренции» также отсутствует полное и однозначное определение картеля».
Еще опаснее то, что из ст. 178 УК предлагается исключить такой необходимый признак объективной стороны преступления, как ограничение конкуренции. «Это означает, что уголовный запрет не будет требовать, чтобы картель посягал на конкуренцию, а будет запретом соглашений как таковых», – отмечается в письме бизнес-омбудсмена. «Далеко не всегда соглашения между конкурентами действительно ограничивают конкуренцию или оказывают на нее какое-либо негативное влияние», – утверждает Титов.
После таких поправок в тюрьму можно будет посадить любого предпринимателя, который о чем-то договорился с партнером, предупреждает омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников. «Любое соглашение может быть расценено как картель. При этом доказывать негативные последствия ограничения конкуренции ФАС не хочет», – отмечает он. Колесников напоминает историю 2018 г., когда УФАС по Свердловской области обвинило компании «Молочный кит» и «Данон трейд» в создании картеля и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Как объясняли в УФАС, в 2015–2017 гг. региональное министерство здравоохранения объявило три тендера на поставку молока и кефира в лечебно-профилактические учреждения. По мнению антимонопольщиков, «Молочный кит» и «Данон трейд» сговорились и организовали неконкурентные торги, в которых заключали сделки без снижения начальной максимальной цены контракта. Согласно предписанию Свердловского УФАС, «Молочный кит» был вынужден вернуть 297 млн руб. «незаконной прибыли», «Данон трейд» – 121 млн руб. Однако позже это решение было отменено апелляционной коллегией ФАС, которая не нашла прямых доказательств картельного сговора между компаниями. «Если бы новый законопроект тогда действовал, руководители компаний сейчас отбывали бы срок в тюрьме», – отмечает Колесников.
Мало того, подчеркивает он, в тюрьму может попасть каждый, кто предлагает госструктурам уникальный продукт, у которого нет конкурентов, или те, кто организует закупочный или торговый кооператив. «Например, предприниматель производит молочную продукцию. Ее захотел купить закупочный кооператив – объединение мелких розничных магазинов. Если предприниматель и кооператив заключат соглашение о поставке продукции, это будет расцениваться как картельный сговор, и неважно, что никому никакой ущерб не нанесен», – говорит Колесников.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей предложил отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности; существенно повысить пороговые значения дохода и ущерба, фигурирующие в ст. 178 УК РФ; сформулировать и закрепить в законодательстве однозначное и корректное понятие картеля; сохранить в качестве обязательного условия необходимость доказывания факта ограничения конкуренции для преступлений и еще ряд поправок к новому законопроекту. В Госдуме «Ведомостям» сообщили, что пока письмо бизнес-омбудсмена не получали, поэтому сказать, будет ли учтено его мнение при рассмотрении документа, не могут.