Правительство отсрочило малому бизнесу уплату налогов до конца года

«Налоговые каникулы продлены, как и было предусмотрено изначально, только для определенных отраслей экономики – культуры, общественного питания, туризма, – отмечает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. – Для данных отраслей каникулы, даже если это отсрочка всего на три месяца, являются довольно значимыми. Эта мера распространяется на социальные налоги, а в сферах общественного питания и развлечений чаще всего одна из основных статей расходов – это оплата труда персонала. Поэтому и социальные налоги, входящие в эту категорию затрат, являются, по сути, одной из главных статей расходов».