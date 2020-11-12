Правительство отсрочило малому бизнесу уплату налогов до конца года

Правительство отсрочило малому бизнесу уплату налогов до конца годаЭксперты говорят о необходимости более радикальных мер
Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг подписал постановление правительства о продлении налоговых каникул для малого и среднего бизнеса. «Ситуация по-прежнему сложная, – признал глава правительства. – Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца – до конца года».
Мишустин уточнил, что речь идет о наиболее пострадавших отраслях: гостиничном и туристическом бизнесе, общепите, предприятиях в сфере культуры, развлечений, спорта, организации конференций и выставок. Как показывают многочисленные опросы предпринимателей, именно отсрочка по налогам и обязательным взносам оказалась самой востребованной мерой господдержки в период кризиса. Согласно последнему исследованию Райффайзенбанка, так считает 59% респондентов.
«Средний показатель выручки бизнеса за III квартал не превысил 40% от показателей предыдущего года, а в IV квартале из-за ограничений вследствие новой волны пандемии показатели снова пошли вниз, – указывает юрист Forward Legal Федор Закабуня. – Поэтому новая отсрочка была необходимой».
«Налоговые каникулы продлены, как и было предусмотрено изначально, только для определенных отраслей экономики – культуры, общественного питания, туризма, – отмечает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. – Для данных отраслей каникулы, даже если это отсрочка всего на три месяца, являются довольно значимыми. Эта мера распространяется на социальные налоги, а в сферах общественного питания и развлечений чаще всего одна из основных статей расходов – это оплата труда персонала. Поэтому и социальные налоги, входящие в эту категорию затрат, являются, по сути, одной из главных статей расходов».
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов от лица бизнес-сообщества поблагодарил правительство за такое решение, однако заметил, что «по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется». Он предлагает освободить по итогам года от всех налогов, кроме НДС, все предприятия и социально ориентированные НКО, оборот которых в 2019 г. не превышал 2 млрд руб., без учета количества сотрудников.
«Стоит понимать, что налоги потом все равно придется заплатить, – соглашается с бизнес-омбудсменом партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. – И компаниям надо будет рассчитывать, смогут ли они в дальнейшем эти обязанности исполнить или так и останутся должниками. Причем и у государства не может быть уверенности в том, что эти налоги будут уплачены в бюджет, так как компании могут обанкротиться».
Основная проблема антикризисной помощи российскому бизнесу заключается в том, что большая часть мер ограничивается жестко определенным перечнем видов деятельности из ОКВЭД, считает президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова. Из-за этого многие предприятия не смогли получить господдержку, так как относились к определению кода формально.
«Очевидно, что новой масштабной господдержки бизнес вряд ли дождется, – отметила Трубникова. – Тем временем отдельные отрасли, такие как общепит, находятся на грани выживания. В этой ситуации лучшей помощью бизнесу со стороны государства является отсутствие тотального локдауна».