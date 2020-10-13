Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей льготных кредитов

Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей льготных кредитовОсновными проводниками мер поддержки предсказуемо стали госбанки
С апреля, когда в стране был принят комплекс мер государственной поддержки бизнеса в связи с коронакризисом, ее объем для малых и средних предприятий (МСП) уже превысил 1 трлн руб., подсчитало Минэкономразвития (МЭР). Всего по итогам семи месяцев 2020 г. малому и среднему бизнесу (МСБ) было выдано 3,9 трлн руб., в том числе в виде льготных кредитов – 1 трлн. «Эта помощь позволила огромному числу предприятий сохранить рабочие места и производства в сложных и неблагоприятных условиях пандемии», – подчеркивают в ведомстве.
Основными проводниками мер поддержки предсказуемо стали госбанки – «Сбер» и ВТБ. Доля первого составила 43% от объема выдачи кредитов с государственным участием, второго – 21%.
«На начало октября в рамках борьбы с последствиями COVID-19 корпоративным клиентам банка как по государственным, так и по собственным кредитным программам поддержки бизнеса нами реструктурированы задолженности на сумму 2,3 трлн руб., или 15% от корпоративного кредитного портфеля банка, – рассказал «Ведомостям» зампред правления «Сбера» Анатолий Попов. – По госпрограмме кредитования на заработную плату под 0% «Сбер банком» было одобрено 24 000 заявок на сумму 47 млрд руб. По программе кредитования под 2% одобрено 149 000 заявок на сумму 243 млрд руб.».
ВТБ по программе льготного кредитования субъектов МСП с начала апреля по 13 октября этого года подписал соглашений на 81 млрд руб. Востребованной оказалась и программа кредитования на возобновление деятельности – по ней заключено соглашений на общую сумму свыше 92 млрд руб. На выплату зарплаты работникам компании прокредитованы на сумму более 35 млрд руб. В ВТБ сообщили, что наибольший объем поддержки клиентам МСБ банк оказал по собственным программам реструктуризации, в ходе которых заемщикам, пострадавшим в период пандемии, было реструктурировано кредитов более чем на 300 млрд руб.
37 000
предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей получили финансовую поддержку
«Наибольший спрос на программы поддержки, запущенные в разгар пандемии, отмечался в первые месяцы после их введения. На сегодняшний день ряд этих программ заканчивают свое действие. Но сохраняются и успешно работают другие программы, например «программа 1764» Минэкономразвития и «программа 1528» Минсельхоза», – отметили в пресс-службе банка.
По оценке банков – участников программ, наибольшим спросом у МСБ пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранения численности сотрудников. Всего заключено 207 000 таких договоров на сумму 356,7 млрд руб. – это 76% от установленного по программе лимита. По сумме выданных кредитов лидируют «Сбер» (180,9 млрд руб.), ВТБ (89,3 млрд руб.) и Промсвязьбанк (ПСБ; 42,3 млрд руб.).
При этом у банкиров есть уверенность, что, если ситуация в экономике не будет усугубляться, проблем с погашением льготных кредитов не будет. «Более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита, – объясняет Кирилл Тихонов, директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ. – С 1 октября прекращено заключение новых договоров по «программе ФОТ 0%», но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать еще несколько тысяч льготных кредитов». В целом ПСБ профинансировал более 50 млрд руб. в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки МСБ, разработанных МЭРом. Финансовая поддержка стала доступной более чем для 37 000 МСП из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
Между тем представители бизнеса полагают, что с учетом наступления второй волны коронакризиса уже принятых мер поддержки бизнеса может быть недостаточно. Кроме того, бизнесмены считают преждевременным завершение действия части из них. Бизнес ждет таких мер поддержки, как полноценные кредитные каникулы, т. е. аннулирование процентов за определенный период до конца 2021 г., и налоговые каникулы, мораторий на налоговые проверки, особенно выездные. «Те, кто воспользовался льготными кредитами, не уверены, что смогут их вернуть. Многие не поняли, в какую кабалу они ввязываются, что в любом случае они эти деньги должны вернуть, выплатив работникам зарплату. В свою очередь, работники, зная, что их не могут уволить, позволяют себе работать как угодно. Уверенность в будущем есть только у половины тех, кто воспользовался льготными кредитами», – пояснил Павел Гагарин, член генерального совета «Деловой России».