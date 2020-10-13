Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей льготных кредитов

Между тем представители бизнеса полагают, что с учетом наступления второй волны коронакризиса уже принятых мер поддержки бизнеса может быть недостаточно. Кроме того, бизнесмены считают преждевременным завершение действия части из них. Бизнес ждет таких мер поддержки, как полноценные кредитные каникулы, т. е. аннулирование процентов за определенный период до конца 2021 г., и налоговые каникулы, мораторий на налоговые проверки, особенно выездные. «Те, кто воспользовался льготными кредитами, не уверены, что смогут их вернуть. Многие не поняли, в какую кабалу они ввязываются, что в любом случае они эти деньги должны вернуть, выплатив работникам зарплату. В свою очередь, работники, зная, что их не могут уволить, позволяют себе работать как угодно. Уверенность в будущем есть только у половины тех, кто воспользовался льготными кредитами», – пояснил Павел Гагарин, член генерального совета «Деловой России».