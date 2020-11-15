Половина работодателей не снижала затраты на персонал

Ко второй волне COVID-19 многие сотрудники уже адаптировались к новым условиям труда, в том числе в удаленном режиме. А их работодатели успели пересмотреть свои процессы и выстроить их с учетом новых вводных, отмечают эксперты. «Поэтому любые ограничения сегодня уже не станут ударом, – уверен Штейнгардт. – Если будет вторая волна всеобщего карантина, как в апреле и мае, то можно предположить, что некоторым предприятиям все же придется опять переводить сотрудников на полставки, выводить в отпуска, а также частично сокращать зарплаты на какое-то время. Однако такие варианты эффективнее, чем простое сокращение и увольнение».