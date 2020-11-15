Половина работодателей не снижала затраты на персонал

Половина работодателей не снижала затраты на персоналУвольнение лояльных сотрудников обходится компаниям слишком дорого, объясняют эксперты
Примерно половине (53%) российских компаний удалось во время первой волны пандемии COVID-19 сохранить затраты на персонал на докризисном уровне. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий. Как отмечается в исследовании, в наименьшей степени сокращение зарплат и выплат сотрудникам коснулось сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Здесь доля работодателей, избежавших экономии на персонале, достигает 75%.
Тем, кому все-таки пришлось сокращать затраты, чаще всего приходилось менять систему оплаты труда. Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Наименее популярные меры – введение режима простоя (8%), сокращение штата (8%) и полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%). В последний, как правило, входит ДМС, обучение, питание, корпоративные мероприятия и др.
Оптимизация издержек и сокращение расходов в компаниях продолжаются, утверждает генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алекс Штейнгардт. Но сокращение штата, по его мнению, должно быть одним из последних средств. И, как следует из результатов опроса, многие организации это понимают. «В первую очередь, увольнять людей – это экономически невыгодно, – объясняет Штейнгардт. – Компания уже инвестировала в профессионалов: нашла, наняла, адаптировала и под себя обучила. Потом приходит очередь сотрудников эти инвестиции вернуть обратно компании. И если теперь начать таких профессионалов сокращать, проиграет сама компания. Также необходимо учитывать, что любые увольнения – это удар по имиджу компании, а также сильная демотивация оставшихся сотрудников и даже топ-менеджеров».
Ценность ключевых сотрудников не зависит от кризиса, согласна заместитель генерального директора по управлению персоналом СК «Уралсиб страхование» Елена Лялина. Таланты нужны всегда: и в привычной операционной деятельности, и в кризис, и после того, как он закончится. «Ведь именно от них будет зависеть, насколько быстро бизнес восстановится, – говорит она. – Поэтому в этот турбулентный период компании пытаются найти способы сохранить уровень компенсации сотрудников, продолжить обучение или переобучение, разрабатывают программы поддержки, включая психологическую помощь, или компромиссные решения, если нет возможности сохранить оплату труда на прежнем уровне. Например, на рынке появилась практика временного аутплейсмента, когда сотрудники выходят работать в другие компании по договоренности работодателей. Это помогает показать значимость сотрудников даже в непростых для бизнеса условиях».
Ко второй волне COVID-19 многие сотрудники уже адаптировались к новым условиям труда, в том числе в удаленном режиме. А их работодатели успели пересмотреть свои процессы и выстроить их с учетом новых вводных, отмечают эксперты. «Поэтому любые ограничения сегодня уже не станут ударом, – уверен Штейнгардт. – Если будет вторая волна всеобщего карантина, как в апреле и мае, то можно предположить, что некоторым предприятиям все же придется опять переводить сотрудников на полставки, выводить в отпуска, а также частично сокращать зарплаты на какое-то время. Однако такие варианты эффективнее, чем простое сокращение и увольнение».