Россия удержалась от экономического обвала при небольших объемах господдержки

Россия удержалась от экономического обвала при небольших объемах господдержкиПо объему господдержки экономики в период кризиса мы обогнали только Индию
Суммарный рост экономик стран БРИКС в 2021 г. может составить около 6–7%, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов со ссылкой на оценку Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. «По оценкам Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, суммарный рост ВВП стран БРИКС может составить в 2021 г. около 6–7%. И это внесет основной вклад в восстановление экономики в целом», – сказал Шувалов на финансовом форуме Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС. При этом глава ВЭБа уточнил, что в целом страны БРИКС в следующем году будут выходить из кризиса разными темпами. «Многое будет зависеть от объемов государственного долга и дефицита бюджета и, соответственно, от возможности каждой страны продолжить реализацию антикризисных мер», – уточнил Шувалов.
На данный момент, несмотря на низкий уровень госдолга и бюджетного дефицита, объем государственной поддержки экономики в России оказался одним из самых скромных на фоне развитых государств и стран БРИКС – порядка 2,6% ВВП. Для сравнения: в США и Германии объем поддержки составляет 11,8 и 8,3% ВВП соответственно. Среди стран БРИКС сопоставимые размеры помощи своим экономикам оказали Бразилия и ЮАР (8,3 и 5,3% ВВП соответственно), что вызвано большими масштабами заболеваемости COVID-19 в этих странах. В частности, Бразилия занимает 2-е место в мире по числу заболевших.
Китай довольно быстро преодолел эпидемию за счет жестких карантинных мер, но объем поддержки экономики оказался довольно высоким – 4,6% ВВП. Ниже, чем в России, показатель поддержки национальной экономики государством оказался только в Индии – 1,8% ВВП, хотя эта страна вышла на 2-е место по количеству заражений коронавирусом. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, на страны БРИКС приходится 38% заболевших и 27% умерших от COVID-19.
Фискальные меры поддержки в развитых странах существенно превышают антикризисные меры 2008 г., утверждают эксперты ВЭБа. По оценке МВФ, к началу IV квартала они составляют около 9% ВВП. Кроме того, на монетарные меры (поддержка ликвидности в целом, включая покупку активов, специальные кредиты и выдачу гарантий) приходится еще 11% ВВП. В развивающихся странах меры гораздо скромнее – 3,5 и 2% ВВП соответственно.
Развивающиеся страны, такие как Россия, Индия и Бразилия, не могут себе позволить мощную фискальную поддержку в условиях кризиса, говорит главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. «Во-первых, они не являются мировым эмиссионным центром, как США и Евросоюз, – замечает он. – Во-вторых, они сильно зависят от экспорта дешевеющего сырья. А в-третьих, в случае с Россией они являются – кроме всего прочего – мишенью для санкций развитых стран, тормозящих и без того хилый экономический рост. Меры господдержки населения и бизнеса в России скромны, но определенная логика в этом есть, потому что кризис может стать еще более тяжелым, и нужны деньги, чтобы удержать стабильность политической системы».
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев не считает, что объемы мер поддержки обязательно должны зависеть от количества заболевших. «Больше меры поддержки не улучшают ситуацию по заболеваемости, – отмечает он. – В Китае в стоимостном выражении меры поддержки были сравнительно небольшими, но второй волны, как мы видим, там нет».
Кроме сравнительно низких объемов госпомощи экономике Россия на фоне других стран выделяется сравнительно высокой ставкой ЦБ, отмечается в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Так, размер базовой ставки в Индии – 4%, в Китае – 3,85%, в ЮАР – 3,5%, а в Бразилии – 2%. В США и Германии они имеют околонулевые значения. В России с начала года ставка снизилась на 200 б. п. и достигла исторического минимума – 4,25%.
Несмотря на это, спад российской экономики оказался весьма умеренным – около 4%. Годовой спад ВВП Индии эксперты оценивают на уровне 9%, а ЮАР – 8,2%. Глубина кризиса здесь сопоставима с наиболее пострадавшими европейскими странами – около 8% в среднем по еврозоне. В Бразилии сокращение экономики оценивается в 5,5%. Китай – единственное государство, которое по итогам года покажет рост экономики на уровне 2%. В итоге сокращение ВВП стран БРИКС в целом по блоку не превысит 2%.
Скорейшему выходу из кризиса должны способствовать программы поддержки, которые развивает Новый банк развития БРИКС. К началу IV квартала 2020 г. он уже одобрил 64 проекта на общую сумму свыше $20 млрд, включая четыре суверенных займа общим объемом $4 млрд на борьбу с COVID-19, которые уже получили Бразилия, Китай, Индия и ЮАР. На проекты по борьбе с пандемией, минимизации ее последствий зарезервировано еще $10 млрд. В этих условиях институт ВЭБ.РФ прогнозирует возобновление экономического роста в странах БРИКС и общий рост мировой экономики на 4,5% в 2021 г. при условии, что не будет третьей волны заболеваемости COVID-19.
«Это соответствует большинству прогнозов крупнейших инвестиционных банков и чуть лучше прогноза международных финансовых организаций, – отмечается в докладе. – Несмотря на восстановительный рост, который будет опережать предкризисные оценки, мировая экономика даже в среднесрочной перспективе не достигнет уровней, ожидаемых до кризиса. Стимулирующие меры приведут к усилению дисбалансов – бюджетных дефицитов, долговой нагрузки, что в дальнейшем потребует консолидации бюджетов и ограничит экономическое восстановление».