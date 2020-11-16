Россия удержалась от экономического обвала при небольших объемах господдержки

Развивающиеся страны, такие как Россия, Индия и Бразилия, не могут себе позволить мощную фискальную поддержку в условиях кризиса, говорит главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. «Во-первых, они не являются мировым эмиссионным центром, как США и Евросоюз, – замечает он. – Во-вторых, они сильно зависят от экспорта дешевеющего сырья. А в-третьих, в случае с Россией они являются – кроме всего прочего – мишенью для санкций развитых стран, тормозящих и без того хилый экономический рост. Меры господдержки населения и бизнеса в России скромны, но определенная логика в этом есть, потому что кризис может стать еще более тяжелым, и нужны деньги, чтобы удержать стабильность политической системы».