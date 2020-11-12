Российская экономика отыграла больше половины падения

Российская экономика отыграла больше половины паденияВ III квартале ВВП снизился на 3,6% год к году против 8% во втором
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, снизилась в III квартале текущего года на 3,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве, подчеркнув, что это предварительная оценка – уточненная оценка ВВП за III квартал появится только 11 декабря. «При расчете ВВП были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали следующее: рост сельского хозяйства на 2,7%, сокращение производства в промышленном секторе на 5% (максимальное падение в добыче полезных ископаемых – на 11,5%), снижение розничного товарооборота на 2,5%, пассажирооборота – на 44,7%, сферы общественного питания – на 20,1%, объема платных услуг населению – на 17,4%», – пояснили «Ведомостям» в Росстате.
Оценки Росстата по динамике ВВП практически совпали с оценками, сделанными ранее Минэкономразвития и ЦБ. Так, Минэкономразвития в конце октября оценивало падение ВВП в III квартале в 3,8% в годовом выражении. В ЦБ говорили о снижение ВВП на 3–4% в годовом выражении после падения на 8% во II квартале.
В Минэкономразвития отмечали, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада внесло улучшение динамики торговли и обрабатывающей промышленности, а также рост выпуска в сельском хозяйстве. Снятие карантинных ограничений также сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.
«Оценка Росстата хорошо согласуется с динамикой базовых отраслей – по нашим оценкам, уровень их активности в III квартале был ниже прошлогоднего показателя на 3,5%», – говорит старший аналитик «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Основной положительный вклад, по его словам, внесло сельское хозяйство, где активность была выше на 3–4% год к году, и оптовой торговли, которая росла на 1–2% быстрее, чем в прошлом году. «Кроме того, заметный вклад внесло улучшение динамики в промышленном производстве и особенно в обрабатывающей промышленности: если в апреле падение достигало 7,6%, то в III квартале в среднем составило порядка 0,5%», – отметил экономист.
«Показатель Росстата не удивляет, – соглашается руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. – В III квартале шло активное восстановление в самых пострадавших от коронакризиса отраслях: сфере услуг, автопроме, производстве инвестиционных товаров и товаров длительного пользования. В пользу последних сыграл и тот факт, что россияне тратили средства, накопленные на отдых за рубежом, в России».
По его мнению, в IV квартале динамика может замедлиться. «Секторы, которые восстанавливались, вышли на плато, а так как спрос хуже того, что был до начала пандемии, можно ожидать отрицательной динамики по сравнению с прошлым годом – производство многих будет на уровне 95% от прошлогодних показателей. Вторая волна коронавируса весеннего провала не даст, так как ограничений значительно меньше, но также может ослабить динамику промышленности и сектора услуг. Влияние на российскую экономику также окажет поведение нового президента США и ситуация на постсоветском пространстве», – поясняет Сальников.
По мнению заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, доходы россиян снижаются, вслед за этим снижаются спрос и производство. «В IV квартале спад экономики будет на уровне 4–5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по итогам года падение экономики может быть больше 4%», – говорит экономист.