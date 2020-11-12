Российская экономика отыграла больше половины падения

«Оценка Росстата хорошо согласуется с динамикой базовых отраслей – по нашим оценкам, уровень их активности в III квартале был ниже прошлогоднего показателя на 3,5%», – говорит старший аналитик «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Основной положительный вклад, по его словам, внесло сельское хозяйство, где активность была выше на 3–4% год к году, и оптовой торговли, которая росла на 1–2% быстрее, чем в прошлом году. «Кроме того, заметный вклад внесло улучшение динамики в промышленном производстве и особенно в обрабатывающей промышленности: если в апреле падение достигало 7,6%, то в III квартале в среднем составило порядка 0,5%», – отметил экономист.