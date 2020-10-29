Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Ранее сегодня министр экономического развития Максим Решетников на сессии в рамках того же форума заявил, что российская экономика «отклонилась от траектории» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, в последние месяцы наблюдалось ее активное восстановление после весеннего спада, однако в октябре рост вышел на «плато», восстановление «замерло» в связи с общественным настроением из-за повторного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.