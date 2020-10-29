Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на все трудности 2020 г., заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.
«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность: не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынке», — сказал он.
Путин отметил, что на этой «прочной основе» государство совместно с деловым сообществом будут выстраивать дальнейшие шаги. Эти действия будут направлены на преодоление экономического спада, восстановление занятости населения и возвращения экономики на траекторию роста. Этого, в частности, удастся достичь благодаря стимулированию инвестиций, развитию экспорта и широкому внедрению цифровых технологий, подчеркнул президент.
Ранее сегодня министр экономического развития Максим Решетников на сессии в рамках того же форума заявил, что российская экономика «отклонилась от траектории» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, в последние месяцы наблюдалось ее активное восстановление после весеннего спада, однако в октябре рост вышел на «плато», восстановление «замерло» в связи с общественным настроением из-за повторного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.
Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2020 г. спад российской экономики составит 3,9% ВВП. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. В этом ведомстве считают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.