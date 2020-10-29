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Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

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России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на все трудности 2020 г., заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.

«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность: не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынке», — сказал он.

Путин отметил, что на этой «прочной основе» государство совместно с деловым сообществом будут выстраивать дальнейшие шаги. Эти действия будут направлены на преодоление экономического спада, восстановление занятости населения и возвращения экономики на траекторию роста. Этого, в частности, удастся достичь благодаря стимулированию инвестиций, развитию экспорта и широкому внедрению цифровых технологий, подчеркнул президент.

Ранее сегодня министр экономического развития Максим Решетников на сессии в рамках того же форума заявил, что российская экономика «отклонилась от траектории» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, в последние месяцы наблюдалось ее активное восстановление после весеннего спада, однако в октябре рост вышел на «плато», восстановление «замерло» в связи с общественным настроением из-за повторного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2020 г. спад российской экономики составит 3,9% ВВП. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. В этом ведомстве считают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных