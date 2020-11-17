Россияне не торопятся на фондовый рынок

Вместе с тем авторы исследования отмечают растущую популярность накопительных счетов – воспользоваться ими в будущем изъявили желание 86% опрошенных. «Аудитории накопительного счета и дебетовой карты довольно сильно пересекаются, а продукты хорошо дополняют друг друга, – говорится в отчете по итогам исследования. – Три четверти из тех, кто пользуется одним продуктом, собираются открыть и другой. В то же время срочные вклады теряют свою популярность. Из тех, кто пользовался ими ранее, 7% не планируют это делать в дальнейшем».