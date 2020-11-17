Россияне не торопятся на фондовый рынок

Россияне не торопятся на фондовый рынокНесмотря на упавшие ставки по депозитам, лишь немногие частные вкладчики решаются покупать ценные бумаги
Пандемия практически не оказала влияния на сберегательное поведение большинства российских вкладчиков, показали результаты совместного исследования «РГС банка» и Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Согласно результатам проведенного опроса, без малого половина респондентов (44%) в течение двух последних лет вообще никак не меняли свое сберегательное поведение. Менее четверти (23%) опрошенных незначительно пересмотрели свои предпочтения – например, перевели деньги с обычных депозитов, накопительных счетов или дебетовых карт в аналогичные продукты на более выгодных условиях.
Эти данные противоречат многочисленным заявлениям экспертов, утверждающих, что в связи с рекордным снижением процентных ставок по депозитам российские граждане массово переводят деньги из банков на фондовый рынок, причем этот переток подтверждается данными бирж. Так, на Мосбирже констатируют, что за 10 месяцев нынешнего года количество частных инвесторов на торговой площадке выросло почти вдвое (+94,7%) и достигло 7,5 млн человек, а среднедневной объем торгов за этот период увеличился на 84,2% до 90,9 млрд руб.
Однако исследование «РГС банка» и НАФИ показывает, что большинство вкладчиков весьма консервативно, лишь у трети из них за последние два года существенно изменились приоритеты в выборе финансовых продуктов.
Новые для себя сберегательные инструменты (например, накопительный счет вместо вклада) начали использовать 16% респондентов, 5% стали больше делать накоплений в валюте, 4% – в рублях. Еще 3% вкладчиков начали создавать мультивалютную сберегательную корзину. И лишь 3% решили вложиться в ценные бумаги, воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими продуктами. Примечательно, что 81–86% (в зависимости от сберегательного продукта) принявших участие в опросе вкладчиков в будущем планируют продолжать пользоваться теми же финансовыми продуктами, которые у них есть сейчас. Отказаться от текущей стратегии готовятся 3–7%.
Вместе с тем авторы исследования отмечают растущую популярность накопительных счетов – воспользоваться ими в будущем изъявили желание 86% опрошенных. «Аудитории накопительного счета и дебетовой карты довольно сильно пересекаются, а продукты хорошо дополняют друг друга, – говорится в отчете по итогам исследования. – Три четверти из тех, кто пользуется одним продуктом, собираются открыть и другой. В то же время срочные вклады теряют свою популярность. Из тех, кто пользовался ими ранее, 7% не планируют это делать в дальнейшем».
По мнению управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, консервативность российских вкладчиков объясняется динамикой реальных располагаемых доходов, которые в течение двух последних лет либо стагнировали, либо сокращались, из-за чего происходило и естественное снижение потребительской уверенности.
«НРА ожидает снижения расходов на конечное потребление домашних хозяйств в 2020 г. на 6–7% с последующим их восстановлением на 4% в 2021 г. и на 1,5–2% в 2022 и 2023 гг. за счет повышения потребительской уверенности и благодаря дешевому кредиту, – говорит Гришунин. – В этой ситуации, по нашему мнению, сберегательное поведение может практически не измениться».
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций», уверен, что через год сберегательное поведение многих вкладчиков изменится и доля тех, кто давно не менял предпочтений в выборе продуктов, должна заметно снизиться. Он отмечает, что до инвесторов, которые держат депозиты со сроком погашения через 2–3 года, «только сейчас доходит эхо опустившихся до минимальных за всю историю России депозитных ставок».