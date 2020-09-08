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Россияне рекордно вложились в иностранные акции

Санкт-Петербургская биржа зафиксировала беспрецедентные объемы торгов
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

Санкт-Петербургская биржа в минувшую пятницу зафиксировала новый рекорд по дневному объему торгов иностранными ценными бумагами – $1,44 млрд. Таким образом, питерская площадка на 14,4% превысила рекорд трехмесячной давности, когда объем торгов иностранными бумагами достиг $1,26 млрд. Лидерами по объему торгов стали акции Tesla, Apple, Nvidia, Carnival Corporation, Boeing, Amazon.com, Spirit Airlines, Microsoft, Macy’s и American Airlines Group, говорится в сообщении Санкт-Петербургской биржи. Всего же сделки заключались более чем с 1200 иностранными бумагами.

По словам Романа Горюнова, президента ассоциации НП РТС (основного акционера Санкт-Петербургской биржи), существенный прирост в объеме торгов на прошлой неделе наблюдался в акциях Apple и Tesla, по которым инвесторы активно корректировали свои позиции в результате дробления этих акций. Также интерес инвесторов к иностранным ценным бумагам подогревается постоянным расширением списка инструментов на бирже. «Мы видим, что инвесторы активно реализуют свои инвестиционные идеи не только в бумагах, входящих в индекс S&P 500, но также и в европейских бумагах, номинированных в евро, – отмечает Горюнов. – К примеру, доля августовского объема торгов ценными бумагами, не входящими в индекс S&P 500, составила 44%. При этом мы ставим себе задачу расширять список инструментов таким образом, чтобы удовлетворять потребности инвесторов при любой рыночной конъюнктуре».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных