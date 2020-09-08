Россияне рекордно вложились в иностранные акции

По словам Романа Горюнова, президента ассоциации НП РТС (основного акционера Санкт-Петербургской биржи), существенный прирост в объеме торгов на прошлой неделе наблюдался в акциях Apple и Tesla, по которым инвесторы активно корректировали свои позиции в результате дробления этих акций. Также интерес инвесторов к иностранным ценным бумагам подогревается постоянным расширением списка инструментов на бирже. «Мы видим, что инвесторы активно реализуют свои инвестиционные идеи не только в бумагах, входящих в индекс S&P 500, но также и в европейских бумагах, номинированных в евро, – отмечает Горюнов. – К примеру, доля августовского объема торгов ценными бумагами, не входящими в индекс S&P 500, составила 44%. При этом мы ставим себе задачу расширять список инструментов таким образом, чтобы удовлетворять потребности инвесторов при любой рыночной конъюнктуре».