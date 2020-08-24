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Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Мосбиржа начинает торговать самыми популярными иностранными бумагами
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

На Московской бирже 24 августа стартуют торги акциями иностранных эмитентов – инвесторы получат возможность покупать и продавать за рубли акции 19 компаний из индекса S&P 500. «Мы начинаем с самых ликвидных бумаг крупнейших эмитентов, – подчеркнул Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи. – Торги и расчеты в рублях позволят инвесторам избежать лишних транзакций и издержек, сразу видеть свой финансовый результат в российской национальной валюте».

К сегодняшнему дню уже анонсировано, что 7 сентября биржевой список пополнится акциями Apple. На IV квартал нынешнего года намечен листинг бумаг еще 30 иностранных компаний. А в дальнейшем в список планируется добавлять по 70 инструментов каждые три месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных