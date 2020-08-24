Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рублиМосбиржа начинает торговать самыми популярными иностранными бумагами
На Московской бирже 24 августа стартуют торги акциями иностранных эмитентов – инвесторы получат возможность покупать и продавать за рубли акции 19 компаний из индекса S&P 500. «Мы начинаем с самых ликвидных бумаг крупнейших эмитентов, – подчеркнул Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи. – Торги и расчеты в рублях позволят инвесторам избежать лишних транзакций и издержек, сразу видеть свой финансовый результат в российской национальной валюте».
К сегодняшнему дню уже анонсировано, что 7 сентября биржевой список пополнится акциями Apple. На IV квартал нынешнего года намечен листинг бумаг еще 30 иностранных компаний. А в дальнейшем в список планируется добавлять по 70 инструментов каждые три месяца.