Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

К сегодняшнему дню уже анонсировано, что 7 сентября биржевой список пополнится акциями Apple. На IV квартал нынешнего года намечен листинг бумаг еще 30 иностранных компаний. А в дальнейшем в список планируется добавлять по 70 инструментов каждые три месяца.