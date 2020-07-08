Мосбиржа назвала иностранные акции, которые начнут торговаться в 2020 году
Московская биржа в этом году запустит торги ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника управления развития продуктов биржи Владимира Овчарова. Бумаги первых 20 компаний начнут торговаться с 17 августа, акции еще 30 компаний – в ноябре, уточнил он.
После ноября Мосбиржа будет добавлять по 70 дополнительных инструментов каждые три месяца, добавил Овчаров. «Эти наши планы будут обсуждаться с участниками, соотноситься с текущими и планируемыми возможностями нас как биржи по листингу этих бумаг, и с маркет-мейкерами, которые будут осуществлять котирование этих бумаг в наших стаканах», – пояснил он.
Торги будут осуществляться в рублях, дивиденды на акции будут выплачиваться в долларах. Сейчас на Мосбирже торгуются бумаги иностранных эмитентов, имеющих российские активы. Среди них, например, X5 Retail Group, Lenta Ltd., Ros Agro, TCS Group и другие.