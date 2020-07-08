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Мосбиржа назвала иностранные акции, которые начнут торговаться в 2020 году

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Московская биржа в этом году запустит торги ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника управления развития продуктов биржи Владимира Овчарова. Бумаги первых 20 компаний начнут торговаться с 17 августа, акции еще 30 компаний – в ноябре, уточнил он.

По его словам, в августе начнут торговаться акции Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, The Walt Disney Company, Advanced Micro Devices, Netflix, Micron Technology, Mastercard и Activizion Blizzard.

После ноября Мосбиржа будет добавлять по 70 дополнительных инструментов каждые три месяца, добавил Овчаров. «Эти наши планы будут обсуждаться с участниками, соотноситься с текущими и планируемыми возможностями нас как биржи по листингу этих бумаг, и с маркет-мейкерами, которые будут осуществлять котирование этих бумаг в наших стаканах», – пояснил он.

Торги будут осуществляться в рублях, дивиденды на акции будут выплачиваться в долларах. Сейчас на Мосбирже торгуются бумаги иностранных эмитентов, имеющих российские активы. Среди них, например, X5 Retail Group, Lenta Ltd., Ros Agro, TCS Group и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных