Мосбиржа назвала иностранные акции, которые начнут торговаться в 2020 году

После ноября Мосбиржа будет добавлять по 70 дополнительных инструментов каждые три месяца, добавил Овчаров. «Эти наши планы будут обсуждаться с участниками, соотноситься с текущими и планируемыми возможностями нас как биржи по листингу этих бумаг, и с маркет-мейкерами, которые будут осуществлять котирование этих бумаг в наших стаканах», – пояснил он.