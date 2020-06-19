Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. К 15.00 мск 19 июня акции компании стоили до 3176 руб. за бумагу, превысив февральский рекорд стоимости в 3143 руб., после которого они падали в цене вплоть до 2241 руб.
Акции «Яндекса» растут с 11 июня. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики объясняют рост котировок ожидаемой консолидацией активов такси и доставки с последующим IPO, выходом Сбербанка из маркетплейса «Беру», возможным включением акций компании в индексы MSCI и общим оптимизмом на фондовом рынке.
В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Об этом сообщили источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», в который входит маркетплейс «Беру». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».