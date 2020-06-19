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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Ведомости

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. К 15.00 мск 19 июня акции компании стоили до 3176 руб. за бумагу, превысив февральский рекорд стоимости в 3143 руб., после которого они падали в цене вплоть до 2241 руб.

Акции «Яндекса» растут с 11 июня. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики объясняют рост котировок ожидаемой консолидацией активов такси и доставки с последующим IPO, выходом Сбербанка из маркетплейса «Беру», возможным включением акций компании в индексы MSCI и общим оптимизмом на фондовом рынке.

В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Об этом сообщили источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», в который входит маркетплейс «Беру». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк разделят активы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных