Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Об этом сообщили источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», в который входит маркетплейс «Беру». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».