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Ученые РАНХиГС придумали, как увеличить пенсии

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Михаил Сидоров
Андрей Гордеев / Ведомости

Соотношение среднего размера пенсий по старости и средней зарплаты снизится с 34% в 2018 г. до 27% к 2050 г., подсчитали ученые из Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС. «Повышение пенсионного возраста в 2018 г. в совокупности с ранее принятыми мерами создали возможности для роста пенсий выше инфляции и стабилизации соотношения пенсий и зарплат на период до 2028 г., – отмечает замдиректора ИСАП Юрий Горлин. – Однако после завершения периода повышения пенсионного возраста для сохранения сложившейся динамики пенсий необходимы дополнительные меры».

Комплекс мер по увеличению пенсий до 40% от уровня средней зарплаты и двукратному сокращению – до 6–8% – доли лиц с пенсией ниже прожиточного минимума разработали специалисты ИСАП. Они делятся на три группы. В первую – «Меры за рамками пенсионной системы» – входит, в частности, увеличение доходной базы пенсионной системы за счет роста заработных плат, легализации теневой занятости, обеления конвертных зарплат и снижения неравенства в уровне заработков. При этом ученые признают, что потенциал роста зарплат и снижения неравенства в уровне заработков «существенно ограничен в обозримой перспективе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных