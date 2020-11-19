Ученые РАНХиГС придумали, как увеличить пенсии

Ученые РАНХиГС придумали, как увеличить пенсииЭксперты предлагают пересмотреть ставки страховых взносов
Соотношение среднего размера пенсий по старости и средней зарплаты снизится с 34% в 2018 г. до 27% к 2050 г., подсчитали ученые из Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС. «Повышение пенсионного возраста в 2018 г. в совокупности с ранее принятыми мерами создали возможности для роста пенсий выше инфляции и стабилизации соотношения пенсий и зарплат на период до 2028 г., – отмечает замдиректора ИСАП Юрий Горлин. – Однако после завершения периода повышения пенсионного возраста для сохранения сложившейся динамики пенсий необходимы дополнительные меры».
Комплекс мер по увеличению пенсий до 40% от уровня средней зарплаты и двукратному сокращению – до 6–8% – доли лиц с пенсией ниже прожиточного минимума разработали специалисты ИСАП. Они делятся на три группы. В первую – «Меры за рамками пенсионной системы» – входит, в частности, увеличение доходной базы пенсионной системы за счет роста заработных плат, легализации теневой занятости, обеления конвертных зарплат и снижения неравенства в уровне заработков. При этом ученые признают, что потенциал роста зарплат и снижения неравенства в уровне заработков «существенно ограничен в обозримой перспективе».