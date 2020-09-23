Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3% в 2021 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.
«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
С 1 января 2020 г. пенсии были проиндексированы на 6,6%.Ранее Счетная палата сообщила, что реальный размер пенсий в 2019 г. вырос на 1,5%.
Минтруд ранее сообщил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 г. составит 17 443 руб. – на 6,3% больше, чем в 2020 г. По данным министерства, пенсии в 2021 г. будут получать 43 млн человек.