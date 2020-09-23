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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Ведомости

Пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3% в 2021 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.

С 1 января 2020 г. пенсии были проиндексированы на 6,6%.Ранее Счетная палата сообщила, что реальный размер пенсий в 2019 г. вырос на 1,5%.

Минтруд ранее сообщил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 г. составит 17 443 руб. – на 6,3% больше, чем в 2020 г. По данным министерства, пенсии в 2021 г. будут получать 43 млн человек.

Ранее по теме: Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных