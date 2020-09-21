Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Согласно заключению, размер средней страховой пенсии по старости в 2019 г. вырос на 668,4 руб. по сравнению с прошлым годом и составил 15 041,36 руб. Размер пенсии неработающего пенсионера в 2019 г. вырос на 1065,92 руб. и составил 15 476,92 руб. Размер социальной пенсии увеличился на 228,16 руб. до 9239,68 руб. В документе говорится, что в 2019 г. пенсии получали 44, 5 млн человек – на 792 100 больше, чем в 2018 г.