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Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Ведомости

Реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. вырос на 1,5% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР в 2019 г.

Согласно заключению, размер средней страховой пенсии по старости в 2019 г. вырос на 668,4 руб. по сравнению с прошлым годом и составил 15 041,36 руб. Размер пенсии неработающего пенсионера в 2019 г. вырос на 1065,92 руб. и составил 15 476,92 руб. Размер социальной пенсии увеличился на 228,16 руб. до 9239,68 руб. В документе говорится, что в 2019 г. пенсии получали 44, 5 млн человек – на 792 100 больше, чем в 2018 г.

Ранее Минтруд сообщил, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 г. составит 17 443 руб. – на 6,3% больше, чем в 2020 г. По данным министерства, пенсии в 2021 г. будут получать 43 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных