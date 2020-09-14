Минтруд назвал средний размер пенсии в 2021 году

Средний размер пенсий по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 руб., сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. Это на 6,3% больше, чем в текущем году.