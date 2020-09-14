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Минтруд назвал средний размер пенсии в 2021 году

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Средний размер пенсий по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 руб., сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. Это на 6,3% больше, чем в текущем году.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля», — сказано в сообщении.

В целом на выплаты страховых пенсий в следующем году планируется направить 7,8 трлн руб., а на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсии, компенсации и пособия на погребение — 632,7 млрд руб. 

По данным Минтруда, в следующем году пенсии получат 43 млн человек. Проект бюджета подготовлен на основании параметров прогноза Минэкономразвития России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных