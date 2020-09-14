Минтруд назвал средний размер пенсии в 2021 году
Средний размер пенсий по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 руб., сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. Это на 6,3% больше, чем в текущем году.
«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля», — сказано в сообщении.
В целом на выплаты страховых пенсий в следующем году планируется направить 7,8 трлн руб., а на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсии, компенсации и пособия на погребение — 632,7 млрд руб.
По данным Минтруда, в следующем году пенсии получат 43 млн человек. Проект бюджета подготовлен на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.