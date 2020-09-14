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Размер маткапитала будет увеличен в 2021 году

Ведомости

Материнский капитал будет проиндексирован на 3,7% в 2021 году, его размер составит 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго, сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в размере 443,3 млрд руб. 

С учетом прогноза рождаемости на 2021 г. право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей, добавили в Минтруде.

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.

Ранее по теме: Минтруд назвал основную цель использования маткапитала в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных