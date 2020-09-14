Размер маткапитала будет увеличен в 2021 году

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.